Qué es de la vida de Natalia Pastorutti, hermana de La Sole:

La hermana de la Sole habló sobre su nuevo disco y reveló el disco con su hermana Foto: Wikipedia

A los 43 años, Natalia Pastorutti atraviesa una etapa de renovación artística sin descuidar su vida en Arequita, el pueblo santafesino donde eligió asentarse. La cantante acaba de lanzar Que siga latiendo, un disco que reafirma su vínculo con el folklore, mientras evalúa nuevos proyectos en televisión y sostiene una rutina familiar lejos del ritmo de las grandes ciudades.

Lejos de la exposición constante, “Nati” mantiene un perfil bajo que contrasta con su trayectoria. Durante décadas acompañó a su hermana, Soledad Pastorutti, en los escenarios más importantes del país, pero hace tiempo decidió impulsar su propio camino. Ese proceso terminó de consolidarse en los últimos años, cuando inició su etapa como solista.

El regreso de Natalia Pastorutti a la música: todo sobre su nuevo disco

Con Que Siga Latiendo, la artista vuelve a poner el foco en el repertorio tradicional, aunque con arreglos actuales. El álbum incluye colaboraciones como la de Los Nocheros y una selección cuidada de canciones que combina clásicos con nuevas composiciones.

El trabajo, que también recupera temas como “Puerto de Santa Cruz” de Horacio Guarany, refleja una intención clara: respetar la esencia del género sin caer en reformulaciones forzadas. La propia cantante ha sostenido que busca preservar el espíritu original del folclore, aun cuando incorpora instrumentos contemporáneos.

La hermana de la Sole habló sobre su nuevo disco y reveló el disco con su hermana Foto: Wikipedia

Cada tema fue elegido con criterio, evitando sumar canciones por cantidad. El resultado es un disco breve pero representativo, que dialoga con el presente sin perder la raíz.

Cómo es la vida de Nati Pastorutti en Arequito junto a su familia

Lejos de los flashes, Natalia desarrolla su vida cotidiana en el campo, junto con su pareja y sus dos hijos. Allí comparte un espacio cercano con su familia, en un predio donde conviven varias casas, lo que permite combinar independencia y cercanía.

La rutina incluye actividades comunes, como llevar a sus hijos al colegio, hacer compras en el pueblo o compartir almuerzos familiares. Esa elección de vida responde a una necesidad de equilibrio después de años de giras intensas por todo el país.

Según relató en una entrevista con La Nación, el regreso permanente a Arequito fue siempre una forma de mantener los vínculos y las costumbres, incluso en los momentos de mayor exposición.

El nuevo e inesperado proyecto de Natalia Pastorutti en la televisión

Además de la música, la cantante analiza su desembarco en televisión. En los últimos meses recibió propuestas para participar como jurado en un programa, una experiencia que la seduce por representar un desafío diferente.

Aunque evita confirmar detalles, dejó en claro que estaría dispuesta a aceptar formatos que la saquen de su zona de confort. Su participación previa en ciclos de entrenamiento le dio una primera experiencia frente a cámaras en otros roles.

La posibilidad marca un giro interesante en su carrera, que hasta ahora estuvo concentrada casi exclusivamente en el escenario.

Cómo es el vínculo actual entre Natalia y Soledad Pastorutti

A pesar de los caminos individuales, la relación con Soledad sigue siendo estrecha y cotidiana. Ambas mantienen una dinámica de consulta constante, tanto en decisiones artísticas como personales.

La hermana de la Sole habló sobre su nuevo disco y reveló el disco con su hermana Foto: Wikipedia

Lejos de cualquier competencia, Natalia reconoce que su hermana fue clave para impulsarla a desarrollarse como solista. Ese respaldo marcó un punto de inflexión en su carrera.

El vínculo también se refleja arriba del escenario: comparten repertorio, intercambian opiniones y sostienen una conexión que trasciende lo profesional. Para “Nati”, haber sido durante años “la hermana de” nunca fue un peso, sino una puerta de entrada a una experiencia que hoy resignifica desde su identidad propia.

Con una carrera que combina constancia, formación (es abogada y escribana) y una fuerte raíz familiar, Natalia Pastorutti construye un presente donde la música, la intimidad y nuevos desafíos conviven sin estridencias.