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Shakira y los Mundiales: cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que la cantante hizo la canción de la copa

La presencia de Shakira se convirtió en una constante en los últimos Mundiales y su regreso para 2026 volvió a generar entusiasmo entre los fanáticos. En ese contexto, también resurge una curiosidad: cómo le fue a la Selección Argentina cada vez que la cantante colombiana formó parte del sonido del torneo.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Shakira.
Shakira. Foto: REUTERS
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La confirmación de Shakira como intérprete de la canción del Mundial 2026 volvió a poner en agenda una curiosidad que une al fútbol con la música: el desempeño de la Selección Argentina cada vez que la artista estuvo presente en el entorno sonoro del torneo. El repaso deja una tendencia irregular, aunque con el equipo siempre logrando instancias importantes.

La cantante presentó un adelanto de Dai Dai, la canción oficial del próximo certamen, a través de un video grabado en el estadio Maracaná. El clip, difundido también por la FIFA, anticipa un tema de ritmo bailable que acompañará a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Aunque muchos asocian directamente a Shakira con los Mundiales, su primera aparición ligada al torneo no fue como autora del tema principal. En Alemania 2006, la canción oficial fue Time of Our Lives, interpretada por IL Divo y Toni Braxton, pero la artista colombiana participó en el espectáculo de la final con Hips Don’t Lie.

Shakira, Waka waka, canción del Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Captura
Shakira, Waka waka, canción del Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Captura

En ese campeonato, la Argentina alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminada por Alemania en una recordada definición. Ese antecedente marca el inicio de una relación indirecta entre la cantante y el recorrido del seleccionado.

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Shakira en 2010 y 2014: protagonismo musical y recorrido de Argentina

La conexión se volvió directa en Sudáfrica 2010, cuando Shakira lanzó el icónico Waka Waka (This Time for Africa), uno de los himnos más recordados en la historia de los Mundiales. En lo deportivo, el equipo dirigido por Diego Maradona volvió a quedar en cuartos de final, nuevamente ante Alemania y con una dura derrota.

El siguiente capítulo llegó en Brasil 2014, donde la presencia musical fue más diversa. Shakira participó con La La La, aunque el tema oficial más difundido fue We Are One, interpretado por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte.

Ese torneo fue el más destacado para Argentina en este recorrido: el equipo alcanzó la final tras 24 años y cayó en tiempo suplementario frente a Alemania. Fue la mejor actuación del combinado nacional en una Copa del Mundo con la artista colombiana involucrada.

Un Mundial 2026 inédito con tres sedes

La nueva edición de 2026 no solo tendrá a Shakira como figura musical, sino que también presentará cambios en su organización. Por primera vez, el certamen contará con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, lo que derivará en múltiples ceremonias de apertura.

Shakira cerró su gira en México. Foto: EFE.

La decisión de la FIFA de realizar distintos shows generó debate entre los hinchas, acostumbrados a una única inauguración centralizada. El formato recuerda que la estructura del Mundial sigue evolucionando, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Con este panorama, la expectativa crece en torno a lo que sucederá con Argentina en 2026. La historia reciente muestra que cada vez que Shakira formó parte del contexto mundialista, el equipo tuvo actuaciones relevantes, pero jamás logró quedarse con el ansiado título.

Mundial 2026ShakiraSelección ArgentinaMúsica
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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