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Shakira a los 49 años: cuál es la rutina de ejercicios que le permite mantener su energía y estado físico

Su método integral es señalado por especialistas como una de las formas más efectivas de mantenerse en forma a largo plazo.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Shakira en Vélez.
Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.
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A sus 49 años, Shakira continúa demostrando una notable vitalidad física en cada una de sus presentaciones. Entre giras internacionales, ensayos, compromisos promocionales y participaciones vinculadas al Mundial 2026, la artista colombiana mantiene una agenda exigente que requiere una preparación constante para sostener el ritmo arriba del escenario.

Lejos de las rutinas extremas o de los métodos de entrenamiento basados en una única disciplina, la cantante apuesta por una fórmula más equilibrada. Su filosofía de ejercicio se basa en combinar diferentes tipos de actividad física para trabajar el cuerpo de manera integral. “Todo tiene que estar incluido”, señaló en diversas ocasiones al explicar su enfoque.

La intérprete de múltiples éxitos considera que la clave para mantenerse en forma no está en enfocarse exclusivamente en el cardio, la fuerza o la flexibilidad, sino en integrar todas esas capacidades dentro de una misma planificación.

Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026
La artista colombiana se presentó en el campo de juego previo al partido entre México y Sudáfrica. Foto: REUTERS

¿Cuál es la rutina de Shakira para mantenerse en excelente forma?

  • Entrenamientos de fuerza para preservar la masa muscular
  • Ejercicios cardiovasculares para mejorar la resistencia
  • Sesiones de movilidad y flexibilidad
  • Trabajos funcionales
  • Actividades orientadas a optimizar el rendimiento físico general

A esto se suman largas jornadas de ensayo y práctica de coreografías, fundamentales para sus espectáculos. Especialistas en actividad física coinciden en que este tipo de entrenamiento variado ofrece múltiples beneficios. Alternar ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación y movilidad ayuda a mejorar la condición física global, disminuye el riesgo de lesiones derivadas de movimientos repetitivos y evita los estancamientos que suelen aparecer cuando se realiza siempre la misma actividad.

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Además, la diversidad en las rutinas contribuye a mantener la motivación y favorece la continuidad del ejercicio a largo plazo, un aspecto clave para alcanzar resultados sostenibles. Los expertos también destacan que este enfoque permite adaptar la actividad física a distintas etapas de la vida sin necesidad de recurrir a programas excesivamente rígidos.

Shakira, una de las artistas más notables del mundo. Foto: REUTERS

Dentro del esquema de entrenamiento de Shakira, el baile ocupa un lugar central. Sus coreografías requieren coordinación, equilibrio, fuerza muscular, potencia y una importante resistencia cardiovascular. Por eso, los ensayos no solo forman parte de la preparación artística, sino que también funcionan como una herramienta de acondicionamiento físico de alto nivel.

La experiencia de la cantante refleja una tendencia cada vez más extendida entre entrenadores y profesionales de la salud: encontrar actividades que resulten motivadoras y placenteras puede ser tan importante como el ejercicio en sí mismo. En el caso de Shakira, la combinación entre entrenamiento físico y pasión por el baile parece ser una de las claves que le permiten mantener la energía y el rendimiento que la caracterizan sobre los escenarios.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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