Una cifra inesperada: cuánto cobrarán Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber por cantar en la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber serán las principales figuras del primer Halftime Show en la historia de los Mundiales. Foto: NA.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un atractivo extra además del duelo por el título: por primera vez, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) realizará un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl con algunas de las mayores estrellas de la música internacional.

El espectáculo del entretiempo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey contará con un lineup de lujo encabezado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, en un evento que promete convertirse en uno de los momentos más vistos de la historia del fútbol. Ante semejante despliegue, una de las grandes preguntas es cuánto dinero cobrarán los artistas por participar del show.

La FIFA apostó por un espectáculo de nivel internacional para acompañar la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium. Foto: REUTERS

¿Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber cobran por el show del Mundial?

Aunque se trata de artistas que suelen recibir cifras millonarias por sus conciertos, en esta ocasión no cobrarán un honorario por actuar en la final del Mundial 2026.

Según explicó Global Citizen, la organización encargada de producir el espectáculo junto a la FIFA, Shakira, Madonna y BTS participarán de manera solidaria y donarán su tiempo para apoyar una causa de impacto social.

En el caso de Justin Bieber, anunciado como la última incorporación al cartel, todo indica que tampoco recibirá un pago por su presentación, ya que forma parte del mismo proyecto benéfico.

El objetivo del evento es apoyar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al deporte en todo el mundo.

El objetivo del evento es apoyar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA Foto: REUTERS

Un espectáculo histórico para la final del Mundial

El Halftime Show representa una de las grandes apuestas de la FIFA para la final del torneo. Gianni Infantino calificó el evento como “definitivamente el más grande de la historia” y aseguró que podría alcanzar una audiencia de miles de millones de espectadores.

Además de Shakira, Madonna, BTS y Bieber, el espectáculo contará con la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel y Coldplay junto al PS22 Chorus.

La organización también confirmó que el show superará los 15 minutos tradicionales del descanso debido a la complejidad del montaje.

¿A qué hora es el show de medio tiempo del Mundial 2026?

La final entre Argentina y España comenzará a las 16 horas (Argentina). El Halftime Show se realizará durante el descanso del partido. Los hinchas argentinos podrán verlo cerca de las 16.50 y las 17 horas, mientras que en España será alrededor de las 21.50 y las 22 horas.

El show de medio tiempo reunirá a algunas de las estrellas más importantes de la música en un evento sin precedentes. Foto: REUTERS

Antes del encuentro también habrá una ceremonia de clausura con Post Malone como artista principal, acompañado por Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed y una aparición especial de Tom Cruise.

Con una final mundialista entre dos potencias futbolísticas y un escenario repleto de figuras globales, la FIFA busca que el partido entre Argentina y España sea mucho más que una definición deportiva: un espectáculo mundial.