Shakira, De la Rúa y ¿un acercamiento en puerta? La dedicatoria que enloqueció a todos en su último show en España

Shakira y De la Rúa Foto: -

Shakira sorprendió a todo su público apareciendo una vez más acompañada públicamente por Antonio de la Rúa, su expareja, en uno de sus recitales en Madrid, España. Entre dichos melancólicos recordando su pasado compartido, le agradeció su presencia en su vida a través de un comentario que despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos presentes.

Este show representó el último del tramo europeo de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. Para los 13 conciertos que brindó, eligió un lugar denominado “Macondo Park”, una ciudad inspirada en el pueblo ficticio de 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez.

Shakira y Maluma en su último show en Madrid. Foto: EFE/Nicolás Geraldin

Entre otras cosas, el show se vio cargado por la presencia de Maluma junto a ella para cantar el exitoso single Chantaje seguido de “Agua”, su nueva colaboración. Sin embargo, el momento más especial llegó cuando le dedicó unas palabras a Antonio de la Rúa.

¿Cómo fue el encuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa?

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, expresó Shakira sobre el final de su recital en referencia a Antonio de la Rúa, quien fue su pareja durante once años, y en su momento, le dedicó la balada romántica Día de enero.

Shakira le dedicó un tema a Antonio de La Rúa

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler”, continuó aludiendo al cantante uruguayo. Finalmente, sentenció: “Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

¿Hubo un acercamiento real entre Shakira y De la Rúa?

Meses atrás resurgieron los rumores que vinculaban a Shakira con Antonio De la Rúa una vez más ya que fueron vistos en el mes de agosto cenando juntos en un restaurante junto al empresario George Nader y a Tonino Mebarak, el hermano mayor de la cantante. Se viralizó un posteo en el que Shakira ponía la mano sobre el hombro de su exnovio y dio lugar a mayores especulaciones.

Shakira y De la Rúa Foto: Instagram

Aquella relación duró once años y su final estuvo marcado por situaciones judiciales que involucraban tópicos económicos, con el tiempo se transformó y él se convirtió en uno de sus colaboradores.

Tras su separación, ambos rehicieron sus vidas sentimentales y formaron familias. Por un lado, Shakira tuvo dos hijos con Gerard Piqué y Antonio tuvo dos hijos con la modela colombiana Daniela Ramos.

Cuando la cantante desembarcó en Argentina con su gira, en diciembre de 2025, invitó a subir al escenario a Zulú de la Rúa, la hija mayor que Antonio tuvo junto a Daniela Ramos. La joven integró “la manada”, el exclusivo grupo de seguidores que acompaña a Shakira en su ingreso al escenario en cada presentación alrededor del mundo. También participaron sus primas, hijas de Agustina de la Rúa, hermana de Antonio y Aíto.

Además, la familia de la Rúa publicó distintas imágenes y momentos del show en sus redes sociales, dejando en evidencia el vínculo cercano que la artista sigue conservando con el círculo familiar de quien fue su pareja durante varios años.