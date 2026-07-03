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Shakira y sus hijos, fanáticos de Argentina y Messi: los otros famosos que dijeron presente en el partido ante Cabo Verde

La cantante colombiana y sus hijos ya habían estado presente en el partido del Seleccionado Nacional de Fútbol contra Jordania. El listado completo de famosos presentes en el encuentro deportivo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Shakira y sus hijos en Argentina vs. Cabo Verde en 16avos de final.
Shakira y sus hijos en Argentina vs. Cabo Verde en 16avos de final. Foto: X
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Argentina se enfrenta a Cabo Verde en 16avos de final del Mundial 2026 en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y muchos famosos tanto argentinos como internacionales no quisieron perderse la oportunidad de ver jugar a Lionel Messi y a todo el seleccionado nacional. Una de ellas fue Shakira y el exfutbolista David Beckham.

La cantante colombiana, quien ya estuvo presente en el partido contra Jordania de fase de grupo, acudió nuevamente con sus hijos Mila (13) y Sasha (11). El más pequeño llevaba la camiseta argentina declarándose así un claro fan del seleccionado.

También están en el partido David Beckham y su esposa Victoria. No es casualidad que el deportista inglés se encuentre en el Hard Rock Stadium alentando, de alguna manera, a Messi, ya que es uno de los propietarios del Inter de Miami, equipo en el que actualmente juega el futbolista argentino.

Victoria y David Beckham en Argentina vs. Cabo Verde. Foto: X

Entre los famosos nacionales presentes en Argentina vs. Cabo Verde se encuentran Marcelo Tinelli, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hermano de Guillano quien está jugando con la Selección, Marcela Tineyre, Jimena Barón, Agustín Sierra, entre otros.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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