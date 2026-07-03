Shakira y sus hijos, fanáticos de Argentina y Messi: los otros famosos que dijeron presente en el partido ante Cabo Verde

Shakira y sus hijos en Argentina vs. Cabo Verde en 16avos de final. Foto: X

Argentina se enfrenta a Cabo Verde en 16avos de final del Mundial 2026 en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Y muchos famosos tanto argentinos como internacionales no quisieron perderse la oportunidad de ver jugar a Lionel Messi y a todo el seleccionado nacional. Una de ellas fue Shakira y el exfutbolista David Beckham.

La cantante colombiana, quien ya estuvo presente en el partido contra Jordania de fase de grupo, acudió nuevamente con sus hijos Mila (13) y Sasha (11). El más pequeño llevaba la camiseta argentina declarándose así un claro fan del seleccionado.

También están en el partido David Beckham y su esposa Victoria. No es casualidad que el deportista inglés se encuentre en el Hard Rock Stadium alentando, de alguna manera, a Messi, ya que es uno de los propietarios del Inter de Miami, equipo en el que actualmente juega el futbolista argentino.

Victoria y David Beckham en Argentina vs. Cabo Verde. Foto: X

Entre los famosos nacionales presentes en Argentina vs. Cabo Verde se encuentran Marcelo Tinelli, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hermano de Guillano quien está jugando con la Selección, Marcela Tineyre, Jimena Barón, Agustín Sierra, entre otros.

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