Maluma, cantante de 32 años: “El éxito verdadero es seguir teniendo a mi familia cerca, luego la fama y el dinero llegan por añadidura”

Maluma es uno de los grandes referentes de la música urbana latinoamericana. Foto: Instagram @maluma

A sus 32 años, Maluma es uno de los grandes referentes de la música urbana latinoamericana. Sin embargo, detrás de su reconocimiento internacional y de los lujos que acompañan su carrera, existe una historia familiar marcada por momentos difíciles que influyeron profundamente en su manera de entender el éxito.

En una entrevista concedida a la revista GENTE en junio de 2019, durante la presentación de su documental biográfico, el cantante sorprendió con una reflexión sobre aquello que considera verdaderamente importante en la vida: mantener cerca a su familia y poder dedicarse a lo que ama.

Sus palabras estuvieron relacionadas con las dificultades económicas que atravesó cuando era niño, una etapa en la que incluso comenzó a vender comida en el colegio para ayudar a su madre.

Maluma es uno de los grandes referentes de la música urbana latinoamericana. Foto: Instagram @maluma

La historia de Maluma antes de la fama: vendía sándwiches para ayudar a su familia

Antes de convertirse en una estrella internacional, Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, vivió una situación familiar complicada.

Cuando tenía aproximadamente 10 años, sus padres se separaron y la empresa de su padre quebró. Ambos acontecimientos afectaron la estabilidad económica del hogar y el pequeño comenzó a buscar alternativas para colaborar con su madre, Marlli Arias, y su hermana, Manuela.

Según relató en la entrevista, decidió utilizar parte del dinero disponible para comprar dulces y preparar sándwiches que posteriormente vendía entre sus compañeros del colegio.

El dinero que obtenía con esas ventas contribuía a la compra de alimentos para su familia. Aquella experiencia, explicó, le permitió desarrollar una mentalidad emprendedora desde muy temprana edad.

Años después, encontró en la música una oportunidad para construir su futuro, aunque inicialmente también había considerado dedicarse profesionalmente al fútbol.

Qué dijo Maluma sobre el éxito, la fama y el dinero

Durante aquella conversación con GENTE, el artista fue consultado sobre el significado del éxito para alguien que había tenido que trabajar desde pequeño para colaborar con su familia.

Su respuesta puso por delante los vínculos afectivos, por encima de los reconocimientos profesionales y las ganancias económicas.

Para Maluma, el éxito no consiste únicamente en acumular dinero o alcanzar popularidad, sino también en mantener la unión familiar, disfrutar de su profesión y compartir sus logros con las personas que lo acompañaron desde el principio.

En ese sentido, el cantante explicó que poder vivir de su pasión representa otro de sus mayores logros, especialmente porque reconoce que no todas las personas tienen esa posibilidad.

La familia de Maluma, su principal motivación para salir adelante

La importancia de sus seres queridos también apareció en otra entrevista realizada en junio de 2019, esta vez con Teleshow, donde Maluma recordó el impacto que tuvo la separación de sus padres durante su infancia.

El colombiano reconoció que aquella etapa fue una de las más difíciles de su vida, especialmente porque coincidió con los problemas económicos de su familia.

Sin embargo, aseguró que esas experiencias contribuyeron a fortalecerlo y que la felicidad de su madre, su padre y su hermana siempre había sido una de sus mayores motivaciones.

Aunque con el paso de los años consiguió reconocimiento internacional, Maluma sostiene que los vínculos familiares siguen ocupando un lugar central en su vida.

Su reflexión permite conocer una faceta más personal del cantante: la de alguien que, después de atravesar dificultades económicas y alcanzar la fama, continúa vinculando sus mayores logros con la familia y con la posibilidad de hacer lo que le apasiona.