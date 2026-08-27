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Tiene 8 capítulos, revive un bestseller de Stephen King en Prime Video y la crítica la califica como “obra maestra”

La serie llega a la pantalla de la plataforma de streaming el próximo 7 de octubre. Es la primera vez que se adapta a este formato la novela del escritor estadounidense publicada en 1974.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Se trata de una serie de ocho episodios producida por Prime Video.
Se trata de una serie de ocho episodios producida por Prime Video. Foto: Prime Video
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Stephen King es considerado el “maestro de la literatura del suspense y, debido a su éxito, múltiples directores han adaptado sus novelas tanto a películas como a series. Una de sus obras más populares es, sin dudas, Carrie, un bestseller indiscutido que se publicó en 1974. Solo dos años después, Brian de Palma, llevó a cabo un largometraje del libro protagonizado por Sissy Spacek y John Travolta.

Pero la novela del escritor estadounidense nacido en la ciudad de Maine, tiene otras adaptaciones como la que se estrenó en 2013 con Chloë Grace Moretz y Julianne Moore. Ahora, Prime Video estrenará una serie sobre la obra literaria creada por Mike Flanagan, el responsable de La Maldición de Hill House, y los fanáticos del autor ya están expectantes, mucho más desde que se lanzó el primer teaser de la propuesta audiovisual que se podrá ver a partir de octubre.

De qué trata la nueva serie de “Carrie” en Prime Video

En sintonía con la novela homónima de King, la serie de Prime Video sigue la vida de Carrie White, una adolescente de 17 años, algo tímida y reservada, que vive con su madre Margaret White, una mujer controladora y sobreprotectora. Todo cambia cuando su padre muere y se ve obligada a asistir a la secundaria donde se verá expuesta, además, a una brutal violencia escolar.

Durante su asistencia a clases, Carrie sufre un traumático evento que acrecentará las burlas sobre su persona y que, para la sorpresa de sus compañeros, despertará una serie de poderes mágicos y telequinéticos que tenía dormidos.

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Cuántos capítulos tiene la serie basada en la obra de Stephen King

La propuesta de Mike Flanagan con Carrie, en principio, es de una temporada de ocho episodios de aproximadamente 50 minutos. Lo interesante de este formato es que permitirá a los seguidores de Stephen King sumergirse más profundamente en el universo de Carrie y de cada uno de sus personajes, algo que con una película de 90 minutos es más complejo. En este sentido, la serie de Prime Video promete ser más fiel a la obra original del autor estadounidense.

Carrie, la nueva serie basada en la novela de Stephen King Foto: Prime Video

Cuándo se estrena la serie de “Carrie” en Prime Video

Carrie se estrenará en Prime Video, el próximo 7 de octubre en la Argentina y en los más de 240 países en donde está disponible la plataforma de streaming.

El reparto de la serie: quién es quién en la nueva versión de un clásico

La serie está protagonizada por Summer H. Howell, una actriz canadiense de 22 años que perfila como una de las grandes promesas del cine. En tanto, Samantha Sloyan interpretará a la madre de Carrie White, Margaret White. El elenco se completa con las actuaciones de Alison Thornton, Thalia Dudek, Siena Agudong, Arthur Conti y Josie Totah como sus compañeros de escuela.

Qué dijo la crítica especializada sobre la nueva adaptación de “Carrie”

El hecho de que la nueva adaptación audiovisual se haya condensado por primera vez en una serie llamó la atención de los críticos especializados. La buena noticia es la gran mayoría de ellos alabó la propuesta de Mike Flanagan ya que ofrece una nueva perspectiva de los personajes sin dejar de lado la esencia concreta de la obra maestra de Stephen King.

Carrie, la nueva serie basada en la novela de Stephen King
Summer H. Howell, protagonista de "Carrie". Foto: Prime Video

En este sentido, muchos la colocaron a la par de la película del director Brian de Palma, que obtuvo dos nominaciones al Oscar en 1975: una como “Mejor actriz” para Sissy Spacek y otra para Piper Laurie como “Mejor actriz de reparto”.

Tal como sucedió con Spacek, que brindó una de las mejores interpretaciones de su carrera cinematográfica, los críticos destacaron la actuación de Summer H. Howell como Carrie.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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