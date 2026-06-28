La Maldición de Widow’s Bay: de qué trata y dónde ver la serie que combina terror con comedia y fue elogiada por Stephen King

Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género. Foto: IMdB

La llegada de la serie "La Maldición de Widow’s Bay" al catálogo del streaming reactivó el interés por una serie que había pasado relativamente desapercibida hasta convertirse en un fenómeno viral. Su mezcla de terror, comedia y misterio, sumada al respaldo de referentes del género, la posicionó como una de las producciones más comentadas del momento.

La historia sigue a Tom Loftis (Matthew Rhys), el alcalde de una peculiar isla en Nueva Inglaterra que intenta convertir el pueblo en un destino turístico, enfrentándose a residentes supersticiosos que sabotean su plan asegurando que la isla está maldita.

Un pueblo atrapado entre la tradición y lo sobrenatural

Los planes de modernización se ven alterados por una serie de episodios inexplicables que devuelven protagonismo a una supuesta maldición. Lo que parecía folklore empieza a filtrarse en la vida cotidiana de los habitantes, generando tensión e incertidumbre.

Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género. Foto: IMdB

A medida que los sucesos se intensifican, el protagonista se ve obligado a investigar el origen de los fenómenos. En ese recorrido emergen secretos familiares y relatos ancestrales que permanecieron ocultos durante generaciones.

El tono de la serie oscila entre el suspense y el humor, con momentos que equilibran los sustos con situaciones absurdas. Ese contraste es uno de los sellos que le permitió destacarse frente a otras producciones del género.

La ficción fue creada por Katie Dippold, quien también se desempeña como showrunner. El reparto incluye a Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll y Dale Dickey, junto a participaciones especiales que enriquecen la narrativa.

El respaldo de grandes nombres del terror

El salto de popularidad llegó cuando nombres de peso comenzaron a recomendar la serie. Guillermo del Toro fue uno de los primeros en destacar su propuesta, calificándola como una de las experiencias más originales del streaming reciente.

El desarrollador de videojuegos Hideo Kojima también se sumó a los elogios, subrayando el ritmo y la capacidad de la historia para encadenar elementos de terror sin perder el equilibrio con el humor. “Es tan increíblemente buena que no pude parar”, aseguró el japones.

Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género. Foto: IMdB

Más sobrio, Stephen King valoró positivamente la producción en redes sociales. Su comentario, sin embargo, destacó que “MAXIMUM PLEASURE GUARANTEED” es aún mejor.

Dónde ver La Maldición de Widow’s Bay y cuántos capítulos tiene

La primera temporada de La Maldición de Widow’s Bay está compuesta por 10 episodios disponibles en Apple TV. El buen rendimiento llevó a la plataforma a confirmar una segunda temporada incluso antes del final de la emisión inicial.

En su tramo final, la serie también se apoya en una identidad visual muy marcada, con claras influencias del imaginario costero y el terror clásico, donde la niebla, el mar y los espacios abiertos refuerzan la sensación de aislamiento.

Esa estética, que combina lo pintoresco con lo inquietante, acompaña el tono misterioso del relato y termina de construir un universo propio que potencia tanto el enigma como el humor negro.