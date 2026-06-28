Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La Maldición de Widow’s Bay: de qué trata y dónde ver la serie que combina terror con comedia y fue elogiada por Stephen King

La serie combina misterio, humor y elementos sobrenaturales en un pequeño pueblo costero. Su creciente popularidad se disparó tras recibir elogios de figuras clave del género como Stephen King, Guillermo del Toro y Hideo Kojima.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género.
Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género. Foto: IMdB
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La llegada de la serie "La Maldición de Widow’s Bay" al catálogo del streaming reactivó el interés por una serie que había pasado relativamente desapercibida hasta convertirse en un fenómeno viral. Su mezcla de terror, comedia y misterio, sumada al respaldo de referentes del género, la posicionó como una de las producciones más comentadas del momento.

La historia sigue a Tom Loftis (Matthew Rhys), el alcalde de una peculiar isla en Nueva Inglaterra que intenta convertir el pueblo en un destino turístico, enfrentándose a residentes supersticiosos que sabotean su plan asegurando que la isla está maldita.

Un pueblo atrapado entre la tradición y lo sobrenatural

Los planes de modernización se ven alterados por una serie de episodios inexplicables que devuelven protagonismo a una supuesta maldición. Lo que parecía folklore empieza a filtrarse en la vida cotidiana de los habitantes, generando tensión e incertidumbre.

Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género.
Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género. Foto: IMdB

A medida que los sucesos se intensifican, el protagonista se ve obligado a investigar el origen de los fenómenos. En ese recorrido emergen secretos familiares y relatos ancestrales que permanecieron ocultos durante generaciones.

Contenido Recomendado

Outlander terminó, pero la historia de Jamie y Claire todavía tiene un camino secreto

Outlander terminó, pero la historia de Jamie y Claire todavía tiene un camino secreto

Qué ver en julio:los estrenos en streaming que nadie se quiere perder y se pueden maratonear en un fin de semana

Qué ver en julio: los estrenos en streaming que nadie se quiere perder y se pueden maratonear en un fin de semana

El tono de la serie oscila entre el suspense y el humor, con momentos que equilibran los sustos con situaciones absurdas. Ese contraste es uno de los sellos que le permitió destacarse frente a otras producciones del género.

La ficción fue creada por Katie Dippold, quien también se desempeña como showrunner. El reparto incluye a Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll y Dale Dickey, junto a participaciones especiales que enriquecen la narrativa.

El respaldo de grandes nombres del terror

El salto de popularidad llegó cuando nombres de peso comenzaron a recomendar la serie. Guillermo del Toro fue uno de los primeros en destacar su propuesta, calificándola como una de las experiencias más originales del streaming reciente.

El desarrollador de videojuegos Hideo Kojima también se sumó a los elogios, subrayando el ritmo y la capacidad de la historia para encadenar elementos de terror sin perder el equilibrio con el humor. “Es tan increíblemente buena que no pude parar”, aseguró el japones.

Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género.
Con su mezcla de terror, humor negro y misterio, ganó popularidad tras el respaldo de grandes referentes del género. Foto: IMdB

Más sobrio, Stephen King valoró positivamente la producción en redes sociales. Su comentario, sin embargo, destacó que “MAXIMUM PLEASURE GUARANTEED” es aún mejor.

Dónde ver La Maldición de Widow’s Bay y cuántos capítulos tiene

La primera temporada de La Maldición de Widow’s Bay está compuesta por 10 episodios disponibles en Apple TV. El buen rendimiento llevó a la plataforma a confirmar una segunda temporada incluso antes del final de la emisión inicial.

En su tramo final, la serie también se apoya en una identidad visual muy marcada, con claras influencias del imaginario costero y el terror clásico, donde la niebla, el mar y los espacios abiertos refuerzan la sensación de aislamiento.

Esa estética, que combina lo pintoresco con lo inquietante, acompaña el tono misterioso del relato y termina de construir un universo propio que potencia tanto el enigma como el humor negro.

SeriesTerrorMisterio
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós a un joven talento del folklore argentino:a los 38 años, murió un reconocido artista que enluta a la Patagonia

    Adiós a un joven talento del folklore argentino: a los 38 años, murió un reconocido artista que enluta a la Patagonia

  2. El video del accidente de Ernestina Pais:qué muestran las cámaras antes del impacto con el Tren de la Costa

    El video del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras antes del impacto con el Tren de la Costa

  3. Adiós a una voz clave del tango argentino:a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

    Adiós a una voz clave del tango argentino: a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

  4. Murió Ernestina Pais a los 54 años:su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

    Murió Ernestina Pais a los 54 años: su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

  5. El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro
Lo último
También podría interesarte
Política

En medio de tensiones políticas sin resolver, Javier Milei asistirá a la cumbre de Mercosur en Paraguay

En medio de tensiones políticas sin resolver, Javier Milei asistirá a la cumbre de Mercosur en Paraguay

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete:“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”

“Sos una persona íntegra y valiosa”:el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

Economía

ANSES cierra junio con pagos clave:quiénes cobran este lunes 29 y cuándo arranca julio

ANSES cierra junio con pagos clave: quiénes cobran este lunes 29 y cuándo arranca julio

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Aguinaldo junio 2026 para estatales:provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Internacionales

MINUTO A MINUTO | Terremotos en Venezuela:mientras sube el número de muertos, Delcy Rodríguez valoró el trabajo de los rescatistas

MINUTO A MINUTO | Terremotos en Venezuela: mientras sube el número de muertos, Delcy Rodríguez valoró el trabajo de los rescatistas

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años