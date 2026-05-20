Cusco FC Vs Independiente Medellín Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 23:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cuzco.

¿Por dónde ver en vivo Cusco FC vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Cusco FC y Independiente Medellín se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Cusco FC vs. Independiente Medellín, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Véjar Díaz, Fernando, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Cusco FC 2 - Independiente Medellín 3. Las acciones llegaron a su fin en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cuzco y los equipos se disponen a retirarse del campo para sacar conclusiones de lo mostrado hoy en la Copa Libertadores 2026.

Cusco FC vs Independiente Medellín por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

97´ Final del partido No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Cusco FC y Independiente Medellín por Copa Libertadores 2026.

96´ Gooool de Independiente Medellín Alexis Serna marca para Independiente Medellín con asistencia de Halam Loboa.

94´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 94´ ¡Tiro desviado de Independiente Medellín! Disparo de Francisco Chaverra y el remate se va afuera.

93´ Goool de Cusco FC ¡Testazo letal! Aldair Fuentes anota para Cusco FC tras conectar un cabezazo. 93´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Carabajal.

90´ Gooool de Independiente Medellín Baldomero Perlaza marca para Independiente Medellín con asistencia de Francisco Chaverra.

89´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 88´ Córner para Independiente Medellín Ejecuta el tiro de esquina Francisco Chaverra. 88´ Cambio en Independiente Medellín Entra Francisco Chaverra y sale Frank Fabra. 87´ Cambio en Independiente Medellín Entra Luis Escorcia y sale Yony González.

81´ ¡Cusco FC se acerca al arco rival! El disparo al arco de Joel Herrera fue bloqueado por Leyser Chaverra.

77´ Goool de Cusco FC ¡Testazo letal! Gu-Rum Choi anota para Cusco FC tras conectar un cabezazo.

77´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman.

76´ Cambio en Independiente Medellín Entra Baldomero Perlaza y sale Didier Moreno. 76´ Cambio en Independiente Medellín Entra Hayen Palacios y sale Francisco Fydriszewski.

75´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux. 75´ Cambio en Cusco FC Entra José Alí Gutiérrez y sale José Zevallos.

74´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival! El disparo al arco de Halam Loboa fue bloqueado por Pedro Díaz.

72´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

69´ Cambio en Cusco FC Entra Nicolás Silva y sale José Manzaneda. 69´ Cambio en Cusco FC Entra Gabriel Carabajal y sale Oswaldo Valenzuela.

67´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman. 66´ Tiro en el palo de Cusco FC ¡Estuvo a centímetros! El disparo de Joel Herrera pega en el palo.

66´ Tarjeta amarilla para Independiente Medellín El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Serna.

64´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

63´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 63´ ¡Tiro desviado de Independiente Medellín! Disparo de Francisco Fydriszewski y el remate se va afuera. 63´ Córner para Independiente Medellín Ejecuta el tiro de esquina Frank Fabra.

62´ ¡Tiro desviado de Independiente Medellín! Disparo de Halam Loboa y el remate se va afuera. 62´ Cambio en Independiente Medellín Entra Alexis Serna y sale Daniel Cataño.

61´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux. 60´ Tarjeta amarilla para Independiente Medellín El árbitro le saca tarjeta amarilla a Francisco Fydriszewski.

57´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival! El disparo al arco de Yony González fue bloqueado por Pedro Díaz. 57´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival! El disparo al arco de Francisco Fydriszewski fue bloqueado por Gu-Rum Choi.

56´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman.

54´ Tarjeta amarilla para Cusco FC El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gu-Rum Choi.

52´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux. 52´ ¡Tiro desviado de Cusco FC! Disparo de Marlon Ruidías y el remate se va afuera.

51´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

50´ Tarjeta amarilla para Independiente Medellín El árbitro le saca tarjeta amarilla a José Ortiz.

48´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

46´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman.

45´ Se inicia la segunda mitad ¡Comenzó el segundo tiempo en el Inca Garcilaso de la Vega!

45´ Cambio en Cusco FC Entra y sale . 45´ Cambio en Cusco FC Entra Marlon Ruidías y sale José Bolívar. 45´ Cambio en Cusco FC Entra Joel Herrera y sale .

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo ¡Terminó la primera mitad en el Inca Garcilaso de la Vega! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad. 46´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Lucas Colitto.

45´ Fuera de juego en Independiente Medellín Posición adelantada de Daniel Cataño. 45´ Córner para Independiente Medellín Ejecuta el tiro de esquina Daniel Cataño. 45´ ¡Tiro desviado de Independiente Medellín! Disparo de José Ortiz y el remate se va afuera.

43´ ¡Tiro desviado de Cusco FC! Disparo de Juan Manuel Tévez y el remate se va afuera.

41´ Fuera de juego en Independiente Medellín Posición adelantada de Halam Loboa. 41´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival! El disparo al arco de Yony González fue bloqueado por Pedro Díaz.

37´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

36´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

33´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman.

31´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

30´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux. 29´ ¡Cusco FC se acerca al arco rival! El disparo al arco de José Manzaneda fue bloqueado por Éder Chaux. 29´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz.

27´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman.

26´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman. 26´ ¡Cusco FC se acerca al arco rival! El disparo al arco de Iván Colman fue bloqueado por Éder Chaux.

25´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

21´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival! El disparo al arco de Francisco Fydriszewski fue bloqueado por Pedro Díaz.

20´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

18´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

16´ ¡Tiro desviado de Independiente Medellín! Disparo de Halam Loboa y el remate se va afuera. 16´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux.

14´ ¡Cusco FC se acerca al arco rival! El disparo al arco de Juan Manuel Tévez fue bloqueado por Éder Chaux.

12´ Gooool de Independiente Medellín Francisco Fydriszewski marca para Independiente Medellín con asistencia de Esneyder Mena.

11´ Córner para Cusco FC Ejecuta el tiro de esquina Iván Colman. 11´ ¡Cusco FC se acerca al arco rival! El disparo al arco de Lucas Colitto fue bloqueado por José Ortiz.

5´ Fuera de juego en Independiente Medellín Posición adelantada de Daniel Cataño. 4´ ¡Independiente Medellín se acerca al arco rival! El disparo al arco de Francisco Fydriszewski fue bloqueado por Pedro Díaz. 3´ Saque de arco para Independiente Medellín Desde el fondo la pone en juego Éder Chaux. 2´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz.

1´ ¡Cusco FC se acerca al arco rival! El disparo al arco de Lucas Colitto fue bloqueado por Éder Chaux.

0’ ¡Arrancó el partido! Se inicia el partido en el Inca Garcilaso de la Vega, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido? El partido de Cusco FC y Independiente Medellín por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Fernando Véjar.

Formación confirmada de Cusco FC Titulares (28) Pedro Díaz

(15) José Bolívar

(37) Gu-Rum Choi

(8) Aldair Fuentes

(21) José Zevallos

(22) Lucas Colitto

(10) Iván Colman

(7) José Manzaneda

(88) Diego Soto

(16) Oswaldo Valenzuela

(11) Juan Manuel Tévez Suplentes Entrenador: Alejandro Orfila Formación confirmada de Independiente Medellín Titulares (25) Éder Chaux

(2) Leyser Chaverra

(18) Frank Fabra

(16) Halam Loboa

(33) Daniel Londoño

(24) José Ortiz

(10) Daniel Cataño

(26) Esneyder Mena

(6) Didier Moreno

(19) Francisco Fydriszewski

(11) Yony González Suplentes (1) Salvador Ichazo

(5) Luis Escorcia

(23) Malcom Palacios

(30) Hayen Palacios

(13) Francisco Chaverra

(14) Baldomero Perlaza

(8) Alexis Serna

(88) Juan Manuel Viveros

(28) Andrés Dávila

(20) John Montaño

(45) Alan Valdelamar Entrenador: Sebastián Botero

Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Cusco FC y Independiente Medellín? Canales de TV y streaming por países:



Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.