Una escudería de la Fórmula 1 pidió disculpas por el accionar de un mecánico en el GP de Brasil: de cuál se trata

La firma que corre en la máxima categoría del automovilismo publicó un mensaje en sus redes sociales para aclarar la polémica situación que se vivió durante la ceremonia posterior a la carrera, que tuvo como ganador a Lando Norris.

Kimi Antonelli, Lando Norris y Max Verstappen, el podio del GP de Brasil. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

La Fórmula 1 sumó un nuevo escándalo después del Gran Premio de Brasil, donde ganó Lando Norris (McLaren). Allí, durante la ceremonia de premiación y cuando el británico levantó el trofeo, un mecánico de otra escudería hizo el “gesto del pulgar hacia abajo” y encendió la polémica.

El llamativo e inesperado gesto coincidió con los abucheos que recibió Norris de una parte de la afición que estaba presente en Interlagos. Además, en las imágenes virales, se puede apreciar como una compañera de equipo le baja inmediatamente la mano a dicha persona.

El polémico gesto de un mecánico de Racing Bulls a Lando Norris. Créditos: TikTok @sabrinasatloir

Involucrados en este escándalo, Racing Bulls publicó un mensaje en sus redes sociales repudiando el accionar: “Estamos al tanto del video del podio del fin de semana. No refleja los valores de nuestro equipo ni el espíritu de VCARB. El asunto se trató internamente“.

Y agregó respecto a la filosofía de la escudería italiana que es propiedad de Red Bull, una firma gigante dentro de la F1: “Creemos en celebrar las grandes carreras y mostrar respeto a todos los pilotos, equipos y aficionados, tanto dentro como fuera de la pista“.

El hecho se produjo tras una serie de incidentes similares en el Gran Premio de México y Brasil, donde Norris ganó en ambos circuitos y, respectivamente, fue abucheado al subirse al podio por parte de algunos para recibir su trofeo como ganador de la carrera.

En México, los abucheos fueron más notorios llegando a interrumpir la entrevista posterior a la carrera del piloto, quien respondió con una risa de sorpresa. En Brasil, la desaprobación fue más leve, aunque no pasó inadvertida para la prensa y los protagonistas.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris, ganador del Gran Premio de Brasil 2025. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)