Junior 3 - 2 Sporting Cristal: así fue la victoria por la Copa Libertadores 2026
Terminó el partido en el Jaime Morón León.
¿A qué hora juegan Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jaime Morón León, ubicado en Cartagena.
¿Por dónde ver en vivo Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Junior y Sporting Cristal se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rey Hilfer, Leandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Junior 3 - Sporting Cristal 2. Las acciones llegaron a su fin en el estadio Jaime Morón León de Cartagena y los equipos se disponen a retirarse del campo para sacar conclusiones de lo mostrado hoy en la Copa Libertadores 2026.
Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
97´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Junior y Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026.
96´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jannenson Sarmiento fue bloqueado por Juan Cruz González.
96´ Tarjeta amarilla para Sporting Cristal
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cristiano da Silva Leite.
93´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
92´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Teófilo Gutiérrez fue bloqueado por Diego Enríquez.
92´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
91´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
91´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Barrios fue bloqueado por Diego Enríquez.
90´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
90´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Catriel Cabellos y el remate se va afuera.
89´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Max Castro.
89´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felipe Vizeu fue bloqueado por Yeison Abelardo Suárez Vásquez.
88´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Teófilo Gutiérrez fue bloqueado por Diego Enríquez.
87´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Cruz González fue bloqueado por Jefersson Martínez.
87´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Cristiano da Silva Leite.
86´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
85´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Yoshimar Yotún y el remate se va afuera.
84´ Tarjeta amarilla para Junior
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Yeison Abelardo Suárez Vásquez.
83´ Fuera de juego en Junior
Posición adelantada de Teófilo Gutiérrez.
83´ Cambio en Sporting Cristal
Entra Mateo Rodríguez y sale Martín Távara.
83´ Fuera de juego en Sporting Cristal
Posición adelantada de Max Castro.
82´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
82´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
81´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Catriel Cabellos y el remate se va afuera.
80´ Fuera de juego en Junior
Posición adelantada de Teófilo Gutiérrez.
79´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
78´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
77´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felipe Vizeu fue bloqueado por Jefersson Martínez.
74´ Fuera de juego en Junior
Posición adelantada de Jannenson Sarmiento.
72´ Cambio en Sporting Cristal
Entra Catriel Cabellos y sale Gustavo Cazonatti.
71´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
71´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Juan Cruz González y el remate se va afuera.
70´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
69´ Cambio en Junior
Entra Yeison Abelardo Suárez Vásquez y sale Jhon Navia.
66´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
66´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jannenson Sarmiento fue bloqueado por Juan Cruz González.
65´ Tarjeta amarilla para Junior
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jannenson Sarmiento.
62´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
61´ Cambio en Junior
Entra Jannenson Sarmiento y sale Harold Andrés Rivera Chavarro.
61´ Cambio en Junior
Entra Teófilo Gutiérrez y sale Luis Muriel.
61´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Gabriel Santana Pinto y el remate se va afuera.
60´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Max Castro.
55´ Gooool de Sporting Cristal
Gustavo Cazonatti marca para Sporting Cristal.
55´ Tiro en el palo de Sporting Cristal
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Felipe Vizeu pega en el palo.
54´ Cambio en Junior
Entra Cristian Barrios y sale Joel Canchimbo.
54´ Cambio en Junior
Entra Fabián Ángel y sale Jesús Rivas.
49´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
49´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Joel Canchimbo y el remate se va afuera.
47´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
47´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Yimmi Chará y el remate se va afuera.
47´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joel Canchimbo fue bloqueado por Diego Enríquez.
46´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
45´ Cambio en Sporting Cristal
Entra Felipe Vizeu y sale Irven Ávila.
45´ Cambio en Sporting Cristal
Entra Cristiano da Silva Leite y sale Alejandro Pósito.
45´ Cambio en Sporting Cristal
Entra Gabriel Santana Pinto y sale Leandro Sosa.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Jaime Morón León!
Resumen estadístico del primer tiempo.
52´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Jaime Morón León! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ Gooool de Sporting Cristal
Yoshimar Yotún marca para Sporting Cristal con asistencia de Alejandro Pósito.
46´ Fuera de juego en Sporting Cristal
Posición adelantada de Irven Ávila.
46´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Yoshimar Yotún.
46´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gustavo Cazonatti fue bloqueado por Jhon Navia.
44´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Távara fue bloqueado por Jean Pestaña.
44´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Távara fue bloqueado por Daniel Rivera.
44´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
44´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Joel Canchimbo y el remate se va afuera.
42´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
41´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Irven Ávila y el remate se va afuera.
41´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Sosa.
40´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Cruz González fue bloqueado por Jefersson Martínez.
35´ Gooool de Junior
Luis Muriel marca para Junior con asistencia de Edwin Herrera.
27´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Jesús Rivas y el remate se va afuera.
27´ Gooool de Junior
Kevin Pérez marca para Junior.
20´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Cruz González fue bloqueado por Daniel Rivera.
20´ Saque de arco para Sporting Cristal
Desde el fondo la pone en juego Diego Enríquez.
19´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Luis Muriel y el remate se va afuera.
18´ ¡Sporting Cristal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Yoshimar Yotún fue bloqueado por Jefersson Martínez.
18´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
14´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
13´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Martín Távara y el remate se va afuera.
8´ Gooool de Junior
Luis Muriel marca para Junior.
8´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kevin Pérez fue bloqueado por Diego Enríquez.
8´ ¡Tiro desviado de Junior!
Disparo de Jhon Navia y el remate se va afuera.
8´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kevin Pérez fue bloqueado por Luis Abram.
8´ Fuera de juego en Junior
Posición adelantada de Luis Muriel.
7´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Joel Canchimbo.
7´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joel Canchimbo fue bloqueado por Rafael Lutiger.
6´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Jefersson Martínez.
6´ ¡Tiro desviado de Sporting Cristal!
Disparo de Gustavo Cazonatti y el remate se va afuera.
1´ Fuera de juego en Sporting Cristal
Posición adelantada de Yoshimar Yotún.
1´ Córner para Sporting Cristal
Ejecuta el tiro de esquina Yoshimar Yotún.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jaime Morón León, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Junior y Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Junior
Titulares
- (30) Jefersson Martínez
- (3) Edwin Herrera
- (27) Jhon Navia
- (24) Jean Pestaña
- (5) Daniel Rivera
- (21) Joel Canchimbo
- (8) Yimmi Chará
- (18) Kevin Pérez
- (22) Jesús Rivas
- (7) Harold Rivera
- (10) Luis Muriel
Suplentes
- (1) Mauro Silveira
- (34) Jhomier Guerrero
- (26) Yeison Suárez
- (80) Fabián Ángel
- (77) Cristian Barrios
- (14) Juan Ríos
- (20) Jannenson Sarmiento
- (38) Andrés Shmalbach
- (70) Carlos Bacca
- (88) Bryan Castrillón
- (29) Teófilo Gutiérrez
- (9) Guillermo Paiva
Entrenador: Alfredo Arias
Formación confirmada de Sporting Cristal
Titulares
- (1) Diego Enríquez
- (96) Luis Abram
- (18) Juan Cruz González
- (5) Rafael Lutiger
- (15) Alejandro Pósito
- (8) Leandro Sosa
- (55) Gustavo Cazonatti
- (25) Martín Távara
- (19) Yoshimar Yotún
- (11) Irven Ávila
- (23) Max Castro
Suplentes
- (33) César Bautista
- (41) Joao Cuenca
- (90) Cristiano
- (32) Leonardo Diaz
- (14) Cristian Benavente
- (21) Catriel Cabellos
- (34) Yamir Del Valle
- (26) Ian Wisdom
- (9) Felipe Vizeu
- (28) Diego Otoya
- (97) Mateo Rodríguez
- (27) Gabriel
Entrenador: Zé Ricardo
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Junior y Sporting Cristal?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Junior vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Junior recibe a Sporting Cristal en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.