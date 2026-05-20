Santos Vs San Lorenzo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Santos vs. San Lorenzo, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro, ubicado en Santos.

¿Por dónde ver en vivo Santos vs. San Lorenzo, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Santos y San Lorenzo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Santos vs. San Lorenzo, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Santos recibe a San Lorenzo por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!