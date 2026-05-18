Carlo Ancelotti confirmó que Neymar va al Mundial 2026. Foto: REUTERS

Después de tantos rumores, idas y vueltas, se confirmó que Neymar jugará el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Este lunes, el entrenador Carlo Ancelotti entregó la lista de 26 convocados de la “Canarinha” para la próxima Copa del Mundo, entre la cual se destaca la presencia del futbolista del Santos.

La lista fue anunciada por el italiano en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

Ancelotti convocó a Neymar para el Mundial 2026. Video: Confederación Brasileña de Fútbol

La inclusión de Neymar fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la “Canarinha”, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100% de sus condiciones físicas, algo que el ex Barcelona no había conseguido desde su regreso al fútbol brasileño el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

La lista de convocados de Brasil

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio)

Defensores : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (París Saint Germain) y Wesley (Roma)

Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad)y Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinicius Jr (Real Madrid)

Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

Qué sigue para Brasil de cara al Mundial 2026

El próximo paso para los brasileños será el miércoles 27 de mayo, cuando los jugadores seleccionados se deberán presentar en el predio Granja Comary, en Teresópolis, para comenzar los preparativos para la cita mundialista.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil. Foto: REUTERS

Cabe recordar que Brasil se enfrentará a Panamá el 31 de mayo en el Maracaná, en un partido amistoso que marcará su despedida del país. Al día siguiente, la delegación viajará a Estados Unidos, donde disputará un último encuentro de preparación contra Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland el 6 de junio.

Por su parte, los de Ancelotti debutarán en el Mundial 2026 el 13 de junio contra Marruecos, en Nueva Jersey, por la fecha 1 del Grupo C. Luego, jugará el 19 de junio contra Haití y el 24 contra Escocia.