EN VIVO | Universitario vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 23:00 en el Monumental.
Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
16´ ¡Universitario se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jairo Concha fue bloqueado por Diego Sánchez.
12´ Goool de Coquimbo Unido
¡Testazo letal! Cristian Zavala anota para Coquimbo Unido tras conectar un cabezazo.
12´ Saque de arco para Coquimbo Unido
Desde el fondo la pone en juego Diego Sánchez.
5´ Córner para Universitario
Ejecuta el tiro de esquina Miguel Silveira dos Santos.
4´ ¡Universitario se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andy Polo fue bloqueado por Manuel Fernández.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Monumental, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Universitario y Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Ramon Abatti.
Formación confirmada de Universitario
Titulares
- (25) Miguel Vargas
- (5) Matías Di Benedetto
- (2) Caín Fara
- (3) Williams Riveros
- (27) José Carabalí
- (6) Jesús Castillo
- (17) Jairo Concha
- (24) Andy Polo
- (90) Sekou Gassama
- (99) Miguel Silveira
- (20) Alex Valera
Suplentes
- (1) Diego Romero
- (26) Hugo Ancajima
- (29) Aldo Corzo
- (33) César Inga
- (14) Paolo Reyna
- (4) Anderson Santamaría
- (10) Horacio Calcaterra
- (19) Edison Flores
- (23) Jorge Murrugarra
- (77) Bryan Reyna
- (8) Héctor Fértoli
- (11) José Rivera
Entrenador: Javier Rabanal
Formación confirmada de Coquimbo Unido
Titulares
- (13) Diego Sánchez
- (16) Juan Cornejo
- (3) Manuel Fernández
- (2) Benjamín Gazzolo
- (17) Francisco Salinas
- (8) Alejandro Camargo
- (7) Sebastián Galani
- (11) Alejandro Azócar
- (30) Benjamín Chandia
- (9) Nicolás Johansen
- (15) Cristian Zavala
Suplentes
- (21) Cristóbal Dorador
- (1) Gonzalo Flores
- (28) Sebastián Cabrera
- (14) Salvador Cordero
- (6) Dylan Glaby
- (18) Pablo Rodríguez
- (5) Dylan Escobar
- (20) Martín Mundaca
- (12) Lucas Pratto
- (27) Luis Riveros
- (26) Lukas Soza
- (10) Guido Vadalá
Entrenador: Hernán Caputto
¿Quién transmite el partido de Universitario y Coquimbo Unido?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Universitario recibe a Coquimbo Unido en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
