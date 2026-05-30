El equipo de Luis Enrique derrotó al Arsenal por penales tras empate 1 a 1 en los 120 minutos. Foto: REUTERS

PSG es el nuevo campeón de la UEFA Champions League 2026 tras derrotar al Arsenal por 4 a 3 en los penales. El partido terminó 1 a 1 en los 90 minutos, persistió la igualdad en el alargue y la tanda terminó a favor del conjunto francés que dirige Luis Enrique.

El partido comenzó con un Arsenal que golpeó de manera prematura gracias a una aparición individual de Kai Havertz a los 5 minutos. El atacante alemán capitalizó un rebote fortuito en el área grande y definió con categoría ante la salida del arquero rival, por lo cual los dirigidos por Mikel Arteta se replegaron de inmediato para defender la ventaja transitoria en su propio campo.

El trámite del segundo tiempo modificó su rumbo a partir de una maniobra individual de Khvicha Kvaratskhelia en territorio rival. El defensor Cristhian Mosquera derribó al delantero georgiano dentro del área y el delantero Ousmane Dembélé cambió la pena máxima por gol con un disparo cruzado y rasante.

La paridad reactivó las ambiciones ofensivas del Arsenal, motivo por el cual el encuentro ingresó en una fase de ida y vuelta constante donde Bradley Barcola desperdició dos ocasiones claras y un remate del propio Kvaratskhelia se estrelló en el poste.

El equipo de Luis Enrique ya había ganado la edición 2025 del torneo tras derrotar al Inter de Italia. Foto: REUTERS

El tiempo suplementario transcurrió sin grandes emociones en los arcos y la definición de la corona europea se trasladó a la tanda de penales por primera vez en diez temporadas. Eberechi Eze falló el remate inicial de la serie para el Arsenal, aunque el arquero David Raya contuvo un disparo posterior para equilibrar las acciones de la tanda decisiva. La definición llegó a su fin luego de la conversión del brasileño Beraldo para el 4-3, mientras que el defensor Gabriel Magalhaes desvió su ejecución por encima del travesaño y decretó el bicampeonato histórico del Paris Saint-Germain.