Santiago Beltrán, el arquero de River que sorprende por su perfil universitario en la UBA. Foto: X @RiverPlate

En un fútbol cada vez más atravesado por la presión y la exposición temprana, River Plate volvió a encontrar una joya que sorprende tanto dentro como fuera de la cancha. Se trata de Santiago Beltrán, el joven arquero que debió asumir una enorme responsabilidad: reemplazar nada menos que a Franco Armani.

Con apenas 21 años, menos de 30 partidos en Primera División y un presente que ya lo posiciona entre los 55 futbolistas que podrían integrar la lista preliminar de la Selección Argentina para el próximo Mundial, el guardameta también se destaca por otro motivo: nunca dejó de estudiar.

Santiago Beltrán tuvo la difícil tarea de reemplazar a Franco Armani en el arco de River con apenas 21 años. Foto: X @RiverPlate

Mientras crece futbolísticamente en el “Millonario”, Beltrán continúa cursando la carrera de Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una faceta que volvió a tomar relevancia tras el testimonio de uno de sus profesores.

Santiago Beltrán, el arquero de River que estudia Economía en la UBA

En una entrevista con ‘Radio La Red’, el docente Mauricio Torme contó cómo fue su experiencia como profesor del arquero en la sede de Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Económicas.

Santiago Beltrán se destaca por su tarea en el arco de River y también su faceta universitaria en la UBA. Foto: X @RiverPlate

“Santiago fue alumno mío porque estudia Economía. En una charla me contó que se dedicaba al fútbol”, relató Torme. Según explicó, al principio creyó que el joven jugaba en divisiones inferiores, hasta que Beltrán le aclaró que ya formaba parte de la Reserva de River.

“Yo le pregunté: ‘¿Jugás en inferiores?’. Y me respondió: ‘No, estoy en la Reserva’. Ahí lo miré distinto porque soy muy futbolero y, además, hincha de San Lorenzo”, recordó entre risas.

El profesor de la UBA que destacó la humildad de Santiago Beltrán

El docente remarcó especialmente la personalidad del arquero y aseguró que nunca usó su condición de futbolista para diferenciarse del resto de los estudiantes.

El penal decisivo que atajó Santiago Beltrán para darle la clasificación a River a cuartos del Apertura. Foto: X @RiverPlate

“Siempre se comportó como un alumno más. Muy centrado, muy estudioso y muy inteligente. Pero sobre todo muy sencillo y humilde”, aseguró Torme, quien además reveló que aún mantiene contacto con Beltrán a través de Instagram.

Luego de la eliminación de San Lorenzo de Almagro en una definición por penales en la que el arquero de River atajó dos remates, el docente fue consultado sobre si le había escrito después del partido. “No le escribí porque estoy recaliente”, respondió entre carcajadas.

Qué dijo Santiago Beltrán sobre la importancia de estudiar además del fútbol

La postura de Beltrán respecto a la educación no es nueva. Ya en 2021, cuando todavía jugaba en quinta división, el arquero había dejado en claro que su objetivo era combinar el fútbol profesional con la formación académica.

River Plate eliminó a San Lorenzo por penales con una actuación estupenda de Santiago Beltrán. Foto: X @RiverPlate

“Considero que es muy importante formarse como persona. Y una forma de crecer es estudiar para abrirte otros caminos en la vida”, había explicado en una entrevista realizada por River.

Con apenas 17 años, Beltrán también mostraba una madurez poco común para su edad: “El fútbol es una carrera corta y después podés dedicarte a otra cosa. Ahora voy a empezar a estudiar Economía en la UBA. Sé que es un sacrificio, pero con dedicación todo se puede lograr”.