Argentina y su talón de Aquiles en los mundiales: el dato que preocupa a Scaloni de cara a la Copa del Mundo

La Selección Argentina es sin dudas una de las más importantes a nivel mundial. No solo está entre los países que más veces conquistaron la Copa del Mundo, solo detrás de Brasil, Alemania e Italia, sino que además aportó algunos de los jugadores más importantes de la historia del deporte, como Messi, Maradona y Di Stéfano. Sin embargo, un curioso ítem figura en la lista negra del conjunto albiceleste: los choques mano a mano en el Mundial contra otros campeones.

Se trata de una estadística breve, sensible pero a la vez dura de alterar. Solamente existen otros 7 países campeones del mundo y el conjunto nacional marcha abajo en el historial contra cuatro, igualado en uno y solo supera a dos rivales en la estadística histórica.

Además, es un dato que el cuerpo técnico debería tener muy presente: según cómo se definan los resultados en la fase de grupos, Argentina podría cruzarse con hasta cuatro campeones del mundo en su camino a la final de la próxima edición.

Lionel Messi y Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Archivo NA/AFP

El historial de Argentina frente a otros campeones del mundol

No hace falta esforzar mucho la memoria para saber que el gran némesis de los sueños argentinos es Alemania. Los teutones se impusieron en cuatro encuentros durante la competición más prestigiosa del fútbol. Argentina solo cuenta con una victoria, que valió el mundial de 1986, y 2 empates.

Para peor, los europeos le arruinaron la ilusión a más de una generación de criollos: la derrota en la final de 2014 es la más recordada, pero también ocurrió en 2006, en 1990 y en 1958.

Argentina vs Alemania, Brasil e Italia: los cruces más adversos

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Frente a Brasil tampoco emerge una estadística positiva, aunque sí más pareja. La verdeamarelha ganó dos de los cuatro clásicos sudamericanos que hubo en mundiales. Argentina solo logró la victoria en Italia 1990, con el inolvidable gol de Claudio Caniggia y el famoso “bidón de Branco”.

Una curiosidad que rodea esta rivalidad es que todos los duelos se dieron en un lapso de 26 años: entre 1974 y 1990. Los cariocas se llevaron los duelos en Alemania 1974, con victoria 2-1, y en España 1982, por un más contundente 3-1. Igualaron en 1978 y Argentina, en lo que resulta un consuelo no menor, se quedó con el último enfrentamiento y el único de eliminación directa.

El dato curioso se repite con Italia: los cinco encuentros se disputaron, de manera consecutiva, entre los mundiales de 1974 y 1990. Argentina nunca pudo conseguir una victoria contra La Azzurra durante los 90 minutos. Los tanos consiguieron victorias en Argentina 1978 y España 1982. En 1974, 1986 y 1990 el resultado fue la igualdad, aunque en el último caso el equipo rioplatense avanzó por penales.

Selección argentina, fútbol, Mundial España 1982, NA

Inglaterra es otro de los países que ostenta el título de campeón del mundo, por sus méritos hechos en el Mundial organizado en su territorio en 1966, donde venció a Argentina y Rattin protagonizó un escándalo tras ser expulsado y sentarse en la alfombra de la reina Isabel II.

La estadística se inclina a favor de los británicos gracias a sus victorias en el partido mencionado y lo hecho en Chile 1962 y Corea-Japón 2002. Por su parte, el combinado celeste y blanco se impuso en México 1986 y en Francia 1998, aunque tuvo que llegar a penales para concretar la victoria.

Argentina versus Uruguay: el derbi rioplatense

Uruguay es el único país de la lista con el que el historial está igualado. Sin embargo, la honestidad intelectual obliga a mencionar que solo hubo dos ediciones del derby del Río de la Plata. Se enfrentaron en el encuentro por el título del primer Mundial, en 1930, y Uruguay ganó como local por 4-2, mientras que Argentina tuvo su alegría en México 1986, cuando en su camino al título venció a la Celeste por 1-0 en octavos de final.

Los rivales más temidos de Francia y España

La cosa pinta mejor contra España, la última selección que se sumó a la selecta lista de países que saben cuánto pesa. Los próximos rivales de La Scaloneta en La Finalissima nunca derrotaron a la Argentina por mundiales.

El único encuentro entre ambos fue por la fase de grupos de 1966, donde Argentina se impuso por 2-1 con un doblete de Artime. Al momento del partido, ninguno de los dos había levantado la anhelada copa.

Por último, Francia. Argentina domina el historial gracias a lo hecho en 1930, 1978 y 2022. Les Bleus nos amargaron en 1998 y en 2018, ambas ediciones donde terminaron consagrándose.