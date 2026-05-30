PSG Vs Arsenal Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal, por Champions League 2025-2026? El partido se juega este Sábado, 30/05/2026, a partir de las 13:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Puskás Arena, ubicado en Budapest.

¿Por dónde ver en vivo PSG vs. Arsenal, por Champions League 2025-2026? El encuentro entre PSG y Arsenal se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de PSG vs. Arsenal, por Champions League 2025-2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Siebert, Daniel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre PSG y Arsenal por Champions League 2025-2026. La pelota comenzará a rodar a las 13:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Puskás Arena de Budapest.