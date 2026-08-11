Talleres 0 - 3 Lanús: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Estadio Mario Alberto Kempes! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Ezequiel Unsain.

46´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Ramiro Carrera y el remate se va afuera.