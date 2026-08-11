Talleres 0 - 3 Lanús: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Partido finalizado en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: Talleres 0 - 3 Lanús.
Talleres vs Lanús por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
92´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Talleres y Lanús por Torneo Clausura 2026.
91´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
91´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Valentín Depietri y el remate se va afuera.
90´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Giovanni Baroni fue bloqueado por Nahuel Losada.
89´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Valentín Dávila fue bloqueado por Nahuel Losada.
88´ Cambio en Lanús
Entra Gonzalo Pérez y sale Agustín Cardozo.
88´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Yoshan Valois.
86´ Gooool de Lanús
Yoshan Valois marca para Lanús.
85´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Carlos Izquierdoz.
84´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
84´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Valentín Dávila y el remate se va afuera.
84´ Córner para Talleres
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo.
83´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
83´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Carlos Izquierdoz y el remate se va afuera.
83´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Sasha Marcich.
83´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Watson fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
82´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
82´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Alexandro Maidana y el remate se va afuera.
80´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Giovanni Baroni fue bloqueado por Nahuel Losada.
80´ Cambio en Lanús
Entra Lucas Besozzi y sale Dylan Aquino.
80´ Cambio en Lanús
Entra Franco Watson y sale Eduardo Salvio.
79´ Goool de Lanús
¡Testazo letal! Yoshan Valois anota para Lanús tras conectar un cabezazo.
76´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Valentín Dávila fue bloqueado por Nahuel Losada.
75´ Cambio en Talleres
Entra Valentín Depietri y sale Federico Fattori.
75´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
74´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Valentín Dávila y el remate se va afuera.
73´ Gooool de Lanús
Dylan Aquino marca para Lanús.
69´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
69´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.
69´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Dylan Aquino.
68´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Sepúlveda fue bloqueado por Santiago Fernández.
68´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.
67´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Román Riquelme y el remate se va afuera.
66´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
66´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dylan Aquino fue bloqueado por Santiago Fernández.
64´ Cambio en Lanús
Entra Yoshan Valois y sale Allan Wlk.
64´ Cambio en Lanús
Entra Matías Sepúlveda y sale Ramiro Carrera.
63´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Valentín Dávila fue bloqueado por Ronaldo Dejesús.
64´ Fuera de juego en Talleres
Posición adelantada de Valentín Dávila.
62´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rick Lima Morais fue bloqueado por Nahuel Losada.
60´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
60´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Ramiro Carrera y el remate se va afuera.
59´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
59´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Franco Cristaldo y el remate se va afuera.
56´ Cambio en Talleres
Entra Valentín Dávila y sale Ronaldo Martínez.
52´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Allan Wlk fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
51´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
49´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Allan Wlk fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
49´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
49´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Matías Galarza y el remate se va afuera.
48´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Federico Fattori y el remate se va afuera.
48´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dylan Aquino fue bloqueado por Román Riquelme.
47´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Allan Wlk.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio Mario Alberto Kempes!
45´ Cambio en Talleres
Entra Giovanni Baroni y sale Timoteo Chamorro.
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Estadio Mario Alberto Kempes! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
46´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Ramiro Carrera y el remate se va afuera.
45´ Tarjeta amarilla para Talleres
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Augusto Schott.
44´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Augusto Schott fue bloqueado por Eduardo Salvio.
43´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Allan Wlk.
42´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
42´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Tomás Guidara y el remate se va afuera.
42´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
38´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rick Lima Morais fue bloqueado por Nahuel Losada.
38´ Córner para Talleres
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo.
36´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Sasha Marcich.
33´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dylan Aquino fue bloqueado por Augusto Schott.
35´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Timoteo Chamorro fue bloqueado por Nahuel Losada.
32´ Tarjeta amarilla para Talleres
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Augusto Schott.
31´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ronaldo Dejesús.
30´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
30´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
28´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos Izquierdoz fue bloqueado por Román Riquelme.
27´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Allan Wlk y el remate se va afuera.
27´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
26´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felipe Peña Biafore fue bloqueado por Santiago Fernández.
25´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
25´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Franco Cristaldo y el remate se va afuera.
23´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ronaldo Dejesús fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
22´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Agustín Cardozo y el remate se va afuera.
14´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
11´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
6´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Augusto Schott.
8´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Dylan Aquino.
6´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
6´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
6´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Felipe Peña Biafore y el remate se va afuera.
4´ Fuera de juego en Lanús
Posición adelantada de Sasha Marcich.
1´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
1´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Dylan Aquino y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Talleres y Lanús por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.
Formación confirmada de Talleres
Titulares
- (32) Ezequiel Unsain
- (2) Timoteo Chamorro
- (44) Santiago Fernández
- (3) Alexandro Maidana
- (6) Román Riquelme
- (20) Augusto Schott
- (19) Franco Cristaldo
- (8) Federico Fattori
- (5) Matías Galarza
- (37) Rick Lima Morais
- (77) Ronaldo Martínez
Suplentes
- (1) Santino Barbi
- (23) Gabriel Báez
- (25) Thiago Baroni
- (13) Valentín Fascendini
- (35) Gonzalo Nuccio
- (10) Giovanni Baroni
- (36) Emiliano Chiavassa
- (39) Lautaro Ortiz
- (99) Bruno Barticciotto
- (49) Valentín Dávila
- (11) Valentín Depietri
- (31) Bruno Trey
Entrenador: Jorge Sampaoli
Formación confirmada de Lanús
Titulares
- (26) Nahuel Losada
- (35) Ronaldo Dejesús
- (33) Tomás Guidara
- (24) Carlos Izquierdoz
- (6) Sasha Marcich
- (25) Dylan Aquino
- (30) Agustín Cardozo
- (23) Ramiro Carrera
- (5) Felipe Peña Biafore
- (11) Eduardo Salvio
- (20) Allan Wlk
Suplentes
- (1) Franco Petroli
- (3) Nicolás Morgantini
- (4) Gonzalo Pérez
- (2) Luciano Romero
- (39) Thiago Laplace
- (27) Facundo Sánchez
- (16) Matías Sepúlveda
- (8) Franco Watson
- (38) Benjamín Acosta
- (77) Lucas Besozzi
- (9) Walter Bou
- (19) Yoshan Valois
Entrenador: Mauricio Pellegrino
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Talleres y Lanús?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Talleres vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Talleres recibe a Lanús en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Talleres vs. Lanús:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Talleres y Lanús por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.