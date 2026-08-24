comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

No habrá gif shop y café en el Cementerio de la Recoleta: qué pasó con la histórica bóveda

El proyecto contemplaba una tienda de recuerdos, venta de café y recorridos nocturnos por uno de los cementerios más famosos del mundo. Sin embargo, un reclamo familiar llegó a la Justicia y cambió por completo el destino de la iniciativa.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Quieren instalar un gif shop en una bóveda de Recoleta
Quieren instalar un gif shop en una bóveda de Recoleta Foto: Gabriel Levinas
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El proyecto que buscaba transformar una antigua bóveda del Cementerio de la Recoleta en una tienda de recuerdos y un punto de venta de alimentos y bebidas quedó sin efecto. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió cancelar la licitación luego de que la disputa por el espacio llegara a la Justicia porteña mediante una acción de amparo.

La iniciativa había generado curiosidad desde su anuncio porque proponía instalar un gift shop, ofrecer café y alimentos para llevar y organizar visitas nocturnas. Todo esto ocurriría dentro de uno de los cementerios más reconocidos de la Argentina, visitado diariamente por turistas nacionales y extranjeros.

Por qué la Ciudad canceló el proyecto del café en Recoleta

La decisión se produjo en medio de la judicialización del procedimiento por el cual la administración porteña había recuperado la concesión de la bóveda. El espacio está ubicado en la Sección 17, Tablón 201, sepulturas 1 a 12, cerca del ingreso de la calle Junín, y tiene una superficie cubierta aproximada de 24,55 metros cuadrados.

Una bóveda, perteneciente a la familia Girado, quedó en el centro de la polémica
Quieren instalar un gif shop en una bóveda de Recoleta Foto: Gabriel Levinas

De acuerdo con la posición del Gobierno porteño, los titulares acumulaban una deuda de mantenimiento de $22.215.070, correspondiente al período comprendido entre 2007 y 2026. A esa cifra se agregaban $15.587.653 por trabajos de reparación efectuados por la Ciudad.

Contenido Recomendado

Borges murió en 1986 y fue enterrado en Ginebra, pero una antigua entrevista reveló su deseo de descansar en la Recoleta

Borges murió en 1986 y fue enterrado en Ginebra, pero una antigua entrevista reveló su deseo de descansar en la Recoleta

De tumba aristocrática a cafetería:a quién pertenece la bóveda del Cementerio de Recoleta que buscan convertir en gift shop

De tumba aristocrática a cafetería: a quién pertenece la bóveda del Cementerio de Recoleta que buscan convertir en gift shop

La familia Girado, por su parte, cuestionó la caducidad de la concesión y denunció irregularidades en las notificaciones. Sus representantes sostuvieron que la bóveda pertenece a la familia desde finales del siglo XIX y afirmaron que todavía habría restos de sus antepasados en el interior.

El conflicto derivó en el expediente “Girado Lucía contra GCBA sobre amparo”, radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 6.

Ante este escenario, la Ciudad resolvió dar de baja la licitación, cuya apertura de ofertas estaba prevista para el 9 de septiembre de 2026.

Cómo iba a funcionar el polémico gift shop

El proyecto establecía una concesión por cinco años y fijaba un canon mensual base de $1.600.000. El adjudicatario podría comercializar publicaciones, objetos conmemorativos, artículos institucionales y recuerdos vinculados con la identidad cultural del cementerio.

La propuesta gastronómica no contemplaba un restaurante tradicional con mesas entre los mausoleos. Solamente se permitiría vender café, bebidas y alimentos sencillos para llevar.

Cementerio de Recoleta
Quieren instalar un gif shop en una bóveda de Recoleta Foto: Canal26.com

Otro de los puntos destacados era la organización de recorridos turísticos nocturnos. La empresa concesionaria debería entregar a la Ciudad un mínimo del 20% de los ingresos brutos generados por esa actividad.

La combinación de café, souvenirs y paseos nocturnos entre mausoleos convirtió rápidamente a la iniciativa en un tema de debate público.

Cementerio de la Recoleta: más de 200 años de historia

El Cementerio de la Recoleta fue inaugurado en 1822 y se convirtió en el primer cementerio público de Buenos Aires. Su trazado fue realizado por el ingeniero francés Próspero Catelin sobre terrenos que habían pertenecido a los frailes recoletos, junto a la actual Basílica Nuestra Señora del Pilar.

Su nombre original fue Cementerio del Norte. Con el crecimiento de Buenos Aires y el traslado de las familias más acomodadas hacia Recoleta, el lugar comenzó a concentrar mausoleos de figuras políticas, empresariales y culturales.

En unas cinco hectáreas conviven más de 4.500 bóvedas de estilos neoclásicos, neogóticos, art nouveau y art déco. Además, más de 90 bóvedas fueron declaradas Monumento Histórico Nacional por su valor artístico y arquitectónico.

De Evita a Sarmiento: las figuras que descansan en Recoleta

Una de las tumbas más visitadas es la de Eva Duarte de Perón, ubicada en la bóveda de la familia Duarte. También descansan allí Raúl Alfonsín, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre, Luis Federico Leloir y Adolfo Bioy Casares, entre otras personalidades.

Polémica por el nuevo plan en la Recoelta
Cementerio de la Recoleta Foto: expedia

El lugar también conserva historias populares, como la de Liliana Crociati, fallecida durante su luna de miel, y la de David Alleno, un antiguo cuidador que habría ahorrado durante años para construir su propia tumba dentro del cementerio.

Un debate que excede a una taza de café

La cancelación del proyecto volvió a poner en discusión cómo deben utilizarse y preservarse los espacios históricos de Buenos Aires.

Para algunos, incorporar servicios turísticos podía mejorar la experiencia de los visitantes y aportar fondos para la conservación. Para otros, convertir una bóveda en un comercio implicaba cruzar un límite entre la puesta en valor del patrimonio y su explotación económica.

Cementerio de RecoletaBóvedaPolémica
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios en un hermoso parque natural:ofrecen alojamiento y comida gratis a quienes cuiden animales rescatados

    Buscan voluntarios en un hermoso parque natural: ofrecen alojamiento y comida gratis a quienes cuiden animales rescatados

  2. La mejor fugazzeta de Sudamérica llegó a CABA:dónde queda MIMA, la pizzería que nació con dos pizzas y 16 aceitunas

    La mejor fugazzeta de Sudamérica llegó a CABA: dónde queda MIMA, la pizzería que nació con dos pizzas y 16 aceitunas

  3. Bar El Progreso:el Café Notable que se convierte cada tanto en set de filmación y ya es parte de la historia audiovisual argentina

    Bar El Progreso: el Café Notable que se convierte cada tanto en set de filmación y ya es parte de la historia audiovisual argentina

  4. Se acerca la Fiesta del Buñuelo con entrada gratis:fechas, shows en vivo y el Gran Premio 2026

    Se acerca la Fiesta del Buñuelo con entrada gratis: fechas, shows en vivo y el Gran Premio 2026

  5. Llega la fiesta del Encuentro del Carruaje y el Caballo:jineteadas, patrimonio argentino y tradiciones rurales para toda la familia

    Llega la fiesta del Encuentro del Carruaje y el Caballo: jineteadas, patrimonio argentino y tradiciones rurales para toda la familia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

La determinante orden de Milei mientras monitorea la maratónica sesión en Diputados desde la Quinta de Olivos

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Economía

Desde transporte hasta alquileres:uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Desde transporte hasta alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Créditos hipotecarios:cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 100.000 dólares tras las medidas del Gobierno

Empleos en zona oeste:las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Internacionales

Alarmante récord:al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alarmante récord: al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alemania bajo amenaza:casi todas sus empresas reportan ataques o sospechas de espionaje

Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos:la millonaria suma que deberá pagar como fianza

¿Coincidencia diplomática?:el director de la CIA y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano llegaron simultáneamente a Moscú