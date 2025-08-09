ANSES: el pago único de casi $400.000 destinado a familias que cumplen con ciertos requisitos en el país

Las Asignaciones de Pago Único (APU) se entregan una sola vez y están pensadas para responder a los desafíos económicos que representan algunos acontecimientos familiares.

Asignaciones de Pago Único (APU) de la ANSES. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó un beneficio económico de $400.000 para momentos particulares de las familias, como por ejemplo, la adopción de un hijo.

Al entregar la documentación necesaria, las familias que formalicen el proceso de adopción recibirán un pago único y excepcional que aumentó considerablemente en el mes de agosto de 2025.

Asignación Universal por Hijo. Foto: ANSES.

De esta forma, la ANSES acompaña a las familias, permitiendo que logren alcanzar los recursos necesarios para cubrir las transformaciones profundas que implica tener un hijo.

ANSES: ¿Quiénes pueden cobrar el extra en agosto de 2025?

Las familias que tengan la sentencia judicial definitiva de adopción de un hijo pueden acceder al beneficio de la APU. Además, deben ser beneficiarios de algunas de las siguientes prestaciones:

Asignación Familiar por Hijo (para trabajadores registrados)

Asignación por Embarazo

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Monotributistas que perciben Asignaciones Familiares

Prestaciones no contributivas que contemplen asignaciones por hijo

¿Qué monto recibirán los beneficiarios de la APU en agosto de 2025?

Adopción : $393.596

Matrimonio : $98.262

Nacimiento : $65.813

¿Cómo hacer el trámite para obtener el extra de ANSES?

El trámite se debe iniciar desde los 2 meses y hasta los 2 años posteriores a la sentencia judicial definitiva de adopción. A continuación, el paso a paso: