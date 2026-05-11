ANSES jubilaciones Foto: ANSES

La ANSES activó el cronograma de pagos de mayo 2026 y esta segunda semana del mes concentra una de las consultas más repetidas: qué beneficiarios cobran entre el martes 12 y el viernes 15, según terminación de DNI, y cuánto se acredita con el aumento por movilidad. En mayo, los haberes se ajustan por inflación, porque el esquema vigente actualiza mensualmente en función del IPC.

Por qué hay aumento en mayo y de cuánto es

El ajuste de mayo toma como referencia la inflación de marzo, que el INDEC informó en 3,4%. En la práctica, muchos cálculos previsionales se aplican con dos decimales, por eso en varios calendarios y medios aparece como 3,38% (una diferencia mínima que puede mover algunos pesos según la base de abril). Este mecanismo responde al cambio normativo que consolidó actualizaciones mensuales atadas al IPC.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en mayo 2026

Con la suba de mayo, la jubilación mínima queda publicada con valores levemente distintos según el redondeo usado por cada fuente: algunos informan $393.250,17, mientras otros reportan $393.174,10. Además, se sostiene el bono extraordinario de $70.000 para haberes bajos: quien cobra la mínima, con refuerzo, llega a un total cercano a $463.250 / $463.174 (según el cálculo con 3,4% o 3,38%). El bono se paga completo a quienes perciben la mínima y proporcional a quienes la superan, hasta alcanzar el tope mensual del esquema.

En el resto de prestaciones previsionales, también hay actualización:

PUAM : ronda los $314.600 (y cerca de $384.600 con bono, si corresponde).

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: alrededor de $275.275 (y cerca de $345.275 con refuerzo).

Pensión para madres de 7 hijos: acompaña a la mínima (y también puede sumar el bono).

Calendario ANSES del 12 al 15 de mayo: quiénes cobran esta semana

Durante esta semana cobran, principalmente, jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo, de acuerdo con la terminación del DNI.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima (cobros del 11 al 15):

DNI terminado en 1 : martes 12

DNI terminado en 2 : miércoles 13

DNI terminado en 3 : jueves 14

DNI terminado en 4: viernes 15

Lo que sigue después del 15 (para que tengas el mes completo a mano)

Si tu DNI termina en 5 a 9, el pago de “haber mínimo” continúa la semana siguiente: 18 (DNI 5), 19 (DNI 6), 20 (DNI 7), 21 (DNI 8) y 22 (DNI 9).

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, las acreditaciones se agrupan hacia fin de mes:

DNI 0 y 1 : viernes 22

DNI 2 y 3 : martes 26

DNI 4 y 5 : miércoles 27

DNI 6 y 7 : jueves 28

DNI 8 y 9: viernes 29

Por qué se “corre” el cronograma en mayo

Mayo incluye feriados nacionales (por ejemplo, 1° de mayo y 25 de mayo), y por eso ANSES ordena el calendario considerando días hábiles bancarios.

Cómo consultar tu cobro rápido y qué revisar si no se acredita

Además del calendario por DNI, ANSES suele habilitar la consulta de “cuándo cobro” en sus canales digitales y la acreditación se realiza en bancos/cajeros habituales, sin trámites extra. Si el dinero no figura el día indicado, conviene revisar: (1) si tu haber está dentro del grupo “mínima” o “supera mínima”, (2) la terminación correcta del DNI y (3) si el día fue hábil bancario.