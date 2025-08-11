El truco infalible para madurar la palta en un día y cómo guardarla para que no se eche a perder

Con este truco, no tenés que esperar de más para usarlas en tu receta favorita.

Palta; aguacate; fruto. Foto: Unsplash.

La palta es un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales que tomó un lugar muy importante en la cocina en los últimos años y su textura cremosa y rico sabor la convirtieron en un infaltable en la ensalada, las tostadas y hasta en los postres. El único problema es que a veces tenemos que esperar a que maduren para poder usarlas en nuestras recetas favoritas.

Para acelerar el proceso de maduración de la palta en tan solo 24 horas no hace falta recurrir a la heladera, el calor o un tupper, sino entender cuál es la verdadera clave para que madure rápido: el gas etileno, una sustancia que liberan ciertas frutas como la banana o la manzana.

Árbol de palta Foto: Unsplash

Para que esta fruta madure en tan solo 24 horas, debemos colocarla dentro de una bolsa de papel junto a una de estas frutas para que el gas atrapado en el interior haga el proceso de forma acelerada. Se trata de un método sencillo que se hizo viral y que todo aquello que lo prueba remarca que es un gran tip para el mundo culinario.

Cómo guardar una palta para que no se eche a perder

La palta es un fruto multifacético, pero tiene la gran contra de que es difícil mantenerla en buen estado, especialmente si no la consumimos de inmediato. Sin embargo, hay algunos tips que pueden servir para que se mantenga fresca por mucho más tiempo: