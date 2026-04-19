Los alimentos que no se deben guardar en papel aluminio Foto: IA

Expertos en seguridad alimentaria advierten que el papel de aluminio puede representar un riesgo para la salud cuando se utiliza en contacto con ciertos alimentos. Los científicos recomiendan limitar su uso, especialmente con productos ácidos, salados o grasos, debido al riesgo de migración de partículas de aluminio hacia los alimentos.

Diversos estudios, incluidos los realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), vinculan la exposición crónica al aluminio con posibles efectos negativos en la salud, como el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Alimentos, heladera, frutas, verduras. Foto Freepik

Aunque no es necesario eliminar completamente el uso del papel aluminio, los especialistas recomiendan emplearlo con precaución y optar por alternativas como papel manteca, vidrio, cerámica o silicona, especialmente en cocciones prolongadas o almacenamientos de largo plazo.

Segun un articulo de HuffPost este tipo de material se puede utilizar bajo temperaturas normales de hasta 200°C. En tanto, una temperatura superior a la media puede presentar un riesgo para la salud, especialmente en los alimentos ácidos. Esto se debe a que el aluminio se puede infiltrar durante la cocción, causando un sabor metálico y picaduras en la lámina.

Los siete alimentos que conviene mantener alejados del papel aluminio

Alimentos ácidos : como tomates, cítricos o salsas con vinagre. Su acidez provoca reacciones químicas con el metal.

Marinados : carnes o pescados con sal y limón potencian la migración de partículas de aluminio.

Salados : la sal actúa como puente facilitador de transferencia metálica.

Frutos secos: por su alto contenido en grasa, pueden interactuar con el aluminio si se almacenan por tiempos prolongados.

Frutos secos. Foto: Unsplash

Pescado y carne : cocinarlos en aluminio con condimentos ácidos o salados puede afectar el sabor y aumentar la ingesta de aluminio.

Vegetales con ácidos naturales : como espinaca, acelga o rábano. Mejor usar vidrio o silicona.

Picantes: los condimentos especiados con bases ácidas también favorecen la transferencia del metal.

Cuáles son los beneficios de envolver el naranjo con papel aluminio

Muchos amantes de la jardinería recurren a un truco poco conocido pero efectivo en materia de jardinería, poner papel aluminio en el tronco y las ramas del árbol de naranjo, ya que tiene varios beneficios para la planta:

Protege contra plagas: el aluminio dificulta el acceso de insectos y hormigas al tronco y las ramas.

Mejora la maduración de los frutos: como la luz se refleja en el papel, los frutos reciben más luz solar y maduran de forma pareja.

Es económico y fácil de aplicar: solo necesitás un poco de papel aluminio y unos minutos para envolver el tronco.

El proceso para envolver el árbol en papel aluminio es muy simple: solamente basta con cortar tiras de papel y envolver el tronco del naranjo hasta unos 30 metros de altura para que la luz se refleje. Deberás asegurarte que quede bien sujeto, pero sin apretar demasiado la corteza del árbol.

Cuáles son sus contras