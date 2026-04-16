La receta casera de las irresistibles tortitas negras, un clásico de Argentina. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cuando la fina lluvia cae mansa sobre el asfalto y el mate empieza a girar más lento, hay algunos sabores que cobran otro sentido. En Argentina, pocas cosas evocan tanto esa cálida pausa como las tortitas negras: dulces, simples y profundamente ligadas a la memoria colectiva.

Las tortitas negras son una de esas recetas que parecen haber estado siempre ahí. Su origen se remonta a la tradición panadera europea, pero con el paso del tiempo se transformaron en un sello propio de las panaderías argentinas.

En Argentina, pocas cosas evocan tanto esa cálida pausa como las irresistibles tortitas negras. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Su encanto está en el contraste. La masa, esponjosa y suave, apenas dulce, sirve de base para una cobertura generosa de azúcar negra que, al hornearse, se vuelve crocante y profundamente aromática. Ese equilibrio es el que las convierte en un inconfundible bocado.

La receta para hacer tortinas negras caseras

Los ingredientes para hacer tortitas negras

500 gramos de harina de trigo

250 gramos de azúcar negra

100 gramos de manteca

100 gramos de azúcar

10 gramos de levadura seca

250 milímetros de leche tibia

1 huevo

1 cucharadita de sal

El paso a paso para hacer tortitas negras

Preparar la levadura: en un bol pequeño, disuelve la levadura en la leche tibia junto con una cucharada de azúcar. Deja reposar durante 5-10 minutos hasta que la mezcla espume. Hacer la masa: en un bol grande, tamiza la harina y mézclala con el azúcar restante y la sal. Añade la manteca, el huevo y la mezcla de levadura. Mezcla bien hasta formar una masa homogénea. Amasar: vuelca la masa sobre una superficie enharinada y amasa durante unos 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Primer levado: coloca la masa en un bol ligeramente aceitado, cúbrela con un paño húmedo y déjala reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que haya duplicado su tamaño. Formar las tortitas: desgasifica la masa y estírala con un rodillo hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1 cm. Corta círculos con un cortapastas o un vaso. Cubrir con azúcar negra: coloca las tortitas en una bandeja para horno y cubre cada una con una buena cantidad de azúcar negra, presionando ligeramente para que se adhiera. Segundo reposo: deja reposar las tortitas ya formadas durante 15 minutos mientras precalientas el horno a 180°C. Hornear: hornea las tortitas durante 20-25 minutos, o hasta que estén doradas en los bordes y el azúcar negra se haya caramelizado.

Las porciones que rinde esta receta de tortitas negras caseras

Esta receta de tortitas negras caseras rinde 12 porciones, dependiendo del tamaño de los cortes.

El origen de las tortitas negras se remonta a Europa, pero con el paso del tiempo se transformaron en un sello propio. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

¿Cuánto tiempo se pueden conservar las tortitas negras caseras?

Las tortitas negras se pueden conservar a temperatura ambiente durante 2 o 3 días en un recipiente hermético. Si deseas prolongar su frescura, puedes guardarlas en la heladera por hasta 5 días, aunque es recomendable calentarlas ligeramente antes de consumirlas para devolverles su textura esponjosa.