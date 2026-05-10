Inflación del mes de abril: qué dicen las consultoras y qué estiman para los próximos meses
Este jueves se conoce el dato. Diversos informes de consultoras económicas coinciden en que el índice de precios al consumidor se ubicaría en torno al 2,5 por ciento mensual. Los factores que condicionarían ese número.
Distintas consultoras privadas proyectan que en abril se desacelerará la inflación a un 2,5% por despejar factores estacionales de marzo y menor presión de los alimentos.
En este sentido, el último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.
La medición de Eco Go precisó que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, con lo cual para el mes se proyecta en 2,1% para abril.
“Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, señaló Eco Go.
Qué otros datos dieron los informes
El informe de Eco Go agregó que “los productos para el hogar se aceleraron al 0,5% (luego de dos semanas al 0,3%), mientras que los alimentos fuera del hogar registraron una variación del 1,4% semanal, rompiendo la tendencia que venían registrando. A este comportamiento se le suma el impacto en combustibles, que marcaron un incremento del 10,4%”.
Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril. En los mismos parámetros se pronunció CyT (María Castiglione y Camilio Tiscornia).
En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.
Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.
Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.
“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.
De cara al quinto mes, el Gobierno anunció una serie de aumentos en distintos rubros y servicios.
En el transporte, entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario en el AMBA, donde el boleto en la provincia de Buenos Aires aumentó 11,16% y en CABA 5,4%.
También hay cambios en las cuotas de las empresas de medicina prepaga (entre 3% y 3,9%), tarifas de servicios como agua y gas y un incremento superior al 32% interanual para los alquileres.