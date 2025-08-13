Desde brujerías, maltratos físicos a ser poseídos por el diablo: el infierno del zurdo en la historia

Este 13 de agosto es el Día Internacional de los Zurdos y se estima que entre el 8 y el 13 % de la población mundial lo es. Un repaso a una condición discriminada a lo largo de los años por considerarla “siniestra”.

A algunos niños se los obligaba a usar la mano derecha Foto: Gemini

Quien haya asistido a una clase en algún colegio, universidad o instituto con bancos individuales podrá haber notado (o vivido en carne propia) el esfuerzo que deben realizar los zurdos para “escribir en el aire” y que esos banquitos están hechos 100% para los diestros. Esto no es nada comparado a lo que han padecido a través de la historia los que manejan su mano izquierda.

Aproximadamente entre un 8 y un 13 % de la población mundial es zurda y el fenómeno es más común en los varones que en las mujeres. Un repaso de las atrocidades que han sufrido a lo largo de la historia y por qué la frase de “los zurdos son más inteligentes”, es verdad.

Zurdo. Foto: Unsplash.

Los zurdos en la antigüedad

No solo ser zurdo estaba mal visto, eran discriminados y estigmatizados. Desde ser acusados de estar poseídos por el diablo a ser llamados impuros. Durante la Edad Media, en regiones de Europa, se los asociaban con la debilidad, desdichados y hasta siniestros porque era visto como un signo de deficiencia moral o espiritual.

Vale recordar que la palabra “siniestro” proviene del latín “sinistra” o “sinister”, que significa “izquierdo” o “desafortunado”. Esto también puede explicarse por la fuerte influencia judeocristiana. En esa simbología, Jesús está sentado al lado derecho de su padre y a Lucifer se le llama “la mano izquierda” de Dios.

El infierno de ser zurdo en la Edad Media Foto: Archivo

Es también durante la Edad Media donde los zurdos eran perseguidos y acusados de practicar brujería. Hacer la señal de la cruz con la mano izquierda era una herejía.

Para el Islam también estaba mal visto usar la izquierda y la evidencia está en el Corán: la mano derecha se utiliza exclusivamente durante las ceremonias solemnes, mientras que la mano izquierda servía para otras funciones “impuras”.

Para el Islam, la parte zurda está asociada a lo "impuro" Foto: REUTERS

¿Por qué las personas nacen zurdas?

Un estudio realizado por una universidad de Alemania reveló que los que se identifican con la lateralidad se definen en el vientre materno, debido a que su origen no está en el cerebro, como se pensaba en un principio, sino que se desarrolla en la médula espinal.

Los investigadores sugieren, por ejemplo, que hay un componente genético en la preferencia: en un estudio de gemelos y familias han demostrado que las personas zurdas tienen una mayor probabilidad de tener familiares zurdos que las personas diestras.

Esto se debe a que se han identificado varios genes que podrían estar asociados con la literalidad, pero que no es un factor determinante para que esto ocurra debido a que hay otros factores.

Casi el 13% de la población mundial es zurda Foto: Gemini

¿Cuáles son las ventajas de ser zurdo?

Las personas diestras manejan mejor el hemisferio izquierdo del cerebro, todo lo que tiene que ver con la lógica, matemática y racional. Mientras que los zurdos son superiores en su lado derecho que se asocia con la creatividad y la concepción visual-espacial. Otras de las ventajas que tienen son: