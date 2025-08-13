Día del Niño 2025: las actividades gratuitas para hacer en Buenos Aires con los más chicos este domingo 17 de agosto
El próximo domingo 17 de agosto se festeja el Día del Niño y CABA y sus alrededores tienen propuestas para los chicos de todas las edades. Desde paseos en tranvía hasta museos interactivos y obras de teatro, a continuación te dejamos una lista de las actividades gratuitas para que los niños puedan disfrutar en su gran día.
República de los Niños
La República de los Niños, un parque ubicado en La Plata, es ideal para llevar a los más chicos. Está diseñado como un pequeño pueblo con calles, edificios y senderos para caminar, rodeados de naturaleza y un lago en el medio.
Para los fines de semana, la agenda cultural propone obras de teatro, ferias de artesanos y shows de magia. Todo es libre y gratuito, perfecto para pasar un Día del Niño al aire libre.
Malba Puertos en Escobar
La nueva sede que se construyó del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en Escobar abrirá sus puertas este domingo para que las familias puedan llevar a los más chicos a disfrutar de actividades al aire libre.
El museo se ubica en Alisal 160 Bahía, Puertos, Escobar, y está abierto de martes a domingo de 11 a 18 h. Además, todos los domingos a las 11.30 h hay visitas guiadas pensadas para niños, con entrada libre y gratuita.
Estación Infancia en San Martín
La Estación Infancia en San Martín, que fue creada sobre el antiguo galpón de trenes de Villa Maipú, ofrece a los más pequeños viajar en el tiempo y que dejan volar su imaginación a lo más alto, ya que es un espacio para estimular la creatividad a través de los juegos.
El sitio tiene biblioteca, rincones de lectura, arte textil, juegos de madera, pintura y música. Los días que abre son sábados, domingos y feriados de 15 a 18 h. Si bien la entrada es gratis, se debe reservar con anticipación en la página web de la municipalidad de San Martín.
Palacio Libertad (ex CCK)
El Palacio Libertad (ex CCK), ubicado en Sarmiento 151, CABA, los fines de semana se convierte en un espacio para realizar actividades dedicadas a la creatividad y el juego. En el piso 3 se ofrecen propuestas de cultura gratis para los niños de cualquier edad.
Además, este domingo habrá dos shows imperdibles por el Día del Niño:
- 15 h: “Las canciones de tu infancia”, un musical en la Sala Federal que revive los clásicos de la niñez.
- 17 h: “Irene y el príncipe preguntón”, una obra de teatro de Mariano Taccagni en la Sala Argentin.