Día del Niño 2025: las actividades gratuitas para hacer en Buenos Aires con los más chicos este domingo 17 de agosto

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño y muchas familias ya comenzaron a organizar los festejos. Mirá estas propuestas de actividades al aire libre ideales para disfrutar con ellos.

Día del Niño. Foto: Freepik

El próximo domingo 17 de agosto se festeja el Día del Niño y CABA y sus alrededores tienen propuestas para los chicos de todas las edades. Desde paseos en tranvía hasta museos interactivos y obras de teatro, a continuación te dejamos una lista de las actividades gratuitas para que los niños puedan disfrutar en su gran día.

República de los Niños

República de los Niños. Foto: argentina.gob.ar

La República de los Niños, un parque ubicado en La Plata, es ideal para llevar a los más chicos. Está diseñado como un pequeño pueblo con calles, edificios y senderos para caminar, rodeados de naturaleza y un lago en el medio.

Para los fines de semana, la agenda cultural propone obras de teatro, ferias de artesanos y shows de magia. Todo es libre y gratuito, perfecto para pasar un Día del Niño al aire libre.

Malba Puertos en Escobar

Malba Puertos en Escobar. Foto: malba.org.ar

La nueva sede que se construyó del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en Escobar abrirá sus puertas este domingo para que las familias puedan llevar a los más chicos a disfrutar de actividades al aire libre.

El museo se ubica en Alisal 160 Bahía, Puertos, Escobar, y está abierto de martes a domingo de 11 a 18 h. Además, todos los domingos a las 11.30 h hay visitas guiadas pensadas para niños, con entrada libre y gratuita.

Estación Infancia en San Martín

Estación Infancia en San Martín. Foto: sanmartin.gob.ar

La Estación Infancia en San Martín, que fue creada sobre el antiguo galpón de trenes de Villa Maipú, ofrece a los más pequeños viajar en el tiempo y que dejan volar su imaginación a lo más alto, ya que es un espacio para estimular la creatividad a través de los juegos.

El sitio tiene biblioteca, rincones de lectura, arte textil, juegos de madera, pintura y música. Los días que abre son sábados, domingos y feriados de 15 a 18 h. Si bien la entrada es gratis, se debe reservar con anticipación en la página web de la municipalidad de San Martín.

Palacio Libertad (ex CCK)

Palacio Libertad (ex CCK). Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

El Palacio Libertad (ex CCK), ubicado en Sarmiento 151, CABA, los fines de semana se convierte en un espacio para realizar actividades dedicadas a la creatividad y el juego. En el piso 3 se ofrecen propuestas de cultura gratis para los niños de cualquier edad.

Además, este domingo habrá dos shows imperdibles por el Día del Niño: