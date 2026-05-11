Con 45 años de historia, llega la Fiesta del Raviol a un pueblito de Buenos Aires:

Ravioles. Foto: Unsplash

Ferré (Partido de General Arenales, Buenos Aires) se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más tradicionales: la Fiesta del Raviol, que en 2026 llega a su 45° aniversario. Con más de cuatro décadas de historia, el evento se consolidó como un clásico de la localidad y una de las noches más esperadas por vecinos, familias y visitantes de la región.

La cita será el sábado 16 de mayo a las 21:30 horas en el Club Deportivo Colonial Ferré, espacio que año tras año se convierte en punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía típica, la música y el baile. La propuesta mantiene su esencia original: celebrar la identidad local a través de una cena compartida y un ambiente festivo.

45° Fiesta del Raviol en Ferré: gastronomía, música y encuentro comunitario

Como en cada edición, el gran protagonista de la noche será el menú tradicional. Los asistentes podrán disfrutar de ravioles con salsa casera, acompañados por gaseosa, vino y postre helado, en una propuesta pensada para compartir en familia o con amigos.

Ferré vive la Fiesta del Ravio. Foto: Google Maps

Además de la cena, la fiesta contará con show artístico y baile, lo que convierte al evento en una experiencia completa que combina gastronomía y entretenimiento. La música en vivo y el clima festivo son parte esencial de una celebración que, con el paso de los años, se transformó en un símbolo cultural de Ferré.

Desde la organización destacan que la Fiesta del Raviol no solo es un evento gastronómico, sino también un espacio de encuentro que refuerza los vínculos comunitarios y mantiene vivas las tradiciones de la localidad.

Entradas para la Fiesta del Raviol 2026: precios y cómo conseguirlas

Las entradas para la 45° Fiesta del Raviol ya tienen valores confirmados. Los precios son los siguientes:

Mayores socios: $40.000

Mayores no socios: $45.000

Menores hasta 12 años socios: $19.000

Menores hasta 12 años no socios: $22.000

Fiesta del Raviol. Foto: AscensionDigital.

Cómo llegar a Ferré desde CABA para vivir la Fiesta del Raviol

Para quienes buscan visitar Ferré y partan desde la Ciudad de Buenos Aires. El trayecto combina autopistas rápidas y rutas nacionales, atravesando ciudades clave como Pergamino. La mejor ruta para tomar en auto es la siguiente:

Salida de CABA: Tomar la Autopista Acceso Norte (Panamericana) en dirección a Campana / Escobar.

Empalme a Ruta 9: Continuar por la Panamericana (Ramal Escobar / Ruta 9) hasta llegar al cruce con la Ruta Nacional 188 a la altura de San Nicolás, o empalmar más adelante con la Ruta Nacional 8 a la altura de Pergamino.

Por RN 8 (Vía Pergamino): Es la ruta más directa. Al llegar a Pergamino, rodear la ciudad y tomar la Ruta Provincial 32 en dirección a Arrecifes / Salto.

Desvío a Ferré: Desde la Ruta 32, empalmar con la Ruta Provincial 50, la cual te llevará directo hasta el acceso principal de la localidad de Ferré.

Fiesta del Raviol en Ferré: una tradición que sigue creciendo

Con 45 años de trayectoria, la Fiesta del Raviol se consolidó como uno de los eventos más importantes de Ferré y la región. Su vigencia no solo se debe a su propuesta gastronómica, sino también al valor simbólico que representa para la comunidad.

Cada edición reúne a generaciones de vecinos en una misma mesa, reforzando el sentido de pertenencia y celebrando una tradición que sigue vigente a lo largo del tiempo. En este sentido, la fiesta se convirtió en mucho más que una cena: es un punto de encuentro cultural y social que año tras año suma nuevos asistentes sin perder su esencia original.