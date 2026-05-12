Fiesta del Raviol 2026. Foto: Freepik.

En el corazón de Ferré, localidad del partido bonaerense de General Arenales, ya comenzó la cuenta regresiva para una de las celebraciones más emblemáticas de la región: la Fiesta del Raviol. En 2026, el tradicional evento alcanzará su 45° edición, reafirmándose como un clásico que reúne cada año a vecinos, familias y visitantes en una noche marcada por la gastronomía, la música y el encuentro.

La cita será el sábado 16 de mayo desde las 21:30 horas, en el Club Deportivo Colonial Ferré, sede histórica de esta propuesta que mantiene intacta su esencia desde hace más de cuatro décadas. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una cena típica, shows y baile en un ambiente festivo que celebra las costumbres y la identidad local.

Cómo llegar a Ferré desde CABA para vivir la Fiesta del Raviol

Para quienes buscan visitar Ferré y parten desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto combina autopistas rápidas y rutas nacionales, atravesando ciudades clave como Pergamino. La mejor ruta para tomar en auto es la siguiente:

Salida de CABA: Tomar la Autopista Acceso Norte (Panamericana) en dirección a Campana/Escobar.

Empalme a Ruta 9: Continuar por la Panamericana (Ramal Escobar / Ruta 9) hasta llegar al cruce con la Ruta Nacional 188 a la altura de San Nicolás, o empalmar más adelante con la Ruta Nacional 8 a la altura de Pergamino.

Por RN 8 (Vía Pergamino): Es la ruta más directa. Al llegar a Pergamino, rodear la ciudad y tomar la Ruta Provincial 32 en dirección a Arrecifes/Salto.

Desvío a Ferré: Desde la Ruta 32, empalmar con la Ruta Provincial 50, la cual te llevará directo hasta el acceso principal de la localidad de Ferré.

45° Fiesta del Raviol en Ferré: gastronomía, música y encuentro comunitario

Como en cada edición, el gran protagonista de la noche será el menú tradicional. Los asistentes podrán disfrutar de ravioles con salsa casera, acompañados por gaseosa, vino y postre helado, en una propuesta pensada para compartir en familia o con amigos.

Además de la cena, la fiesta contará con show artístico y baile, lo que convierte al evento en una experiencia completa que combina gastronomía y entretenimiento. La música en vivo y el clima festivo son parte esencial de una celebración que, con el paso de los años, se transformó en un símbolo cultural de Ferré.

Ferré vive la Fiesta del Ravio. Foto: Google Maps

Desde la organización destacan que la Fiesta del Raviol no solo es un evento gastronómico, sino también un espacio de encuentro que refuerza los vínculos comunitarios y mantiene vivas las tradiciones de la localidad.

Entradas para la Fiesta del Raviol 2026: precios y cómo conseguirlas

Las entradas para la 45° Fiesta del Raviol ya tienen valores confirmados. Los precios son los siguientes:

Mayores socios: $40.000

Mayores no socios: $45.000

Menores hasta 12 años, socios: $19.000

Menores hasta 12 años, no socios: $22.000

Fiesta del Raviol. Foto: AscensionDigital.

Con 45 años de trayectoria, la Fiesta del Raviol se consolidó como uno de los eventos más importantes de Ferré y la región. Su vigencia no solo se debe a su propuesta gastronómica, sino también al valor simbólico que representa para la comunidad.