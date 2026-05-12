Fiesta del Raviol: dónde queda el pueblito que festeja este clásico de la gastronomía argentina y cómo llegar desde CABA
Los invitados podrán disfrutar de una cena típica, shows y baile en un ambiente festivo que celebra las costumbres y la identidad local. Cómo conseguir las entradas.
En el corazón de Ferré, localidad del partido bonaerense de General Arenales, ya comenzó la cuenta regresiva para una de las celebraciones más emblemáticas de la región: la Fiesta del Raviol. En 2026, el tradicional evento alcanzará su 45° edición, reafirmándose como un clásico que reúne cada año a vecinos, familias y visitantes en una noche marcada por la gastronomía, la música y el encuentro.
La cita será el sábado 16 de mayo desde las 21:30 horas, en el Club Deportivo Colonial Ferré, sede histórica de esta propuesta que mantiene intacta su esencia desde hace más de cuatro décadas. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una cena típica, shows y baile en un ambiente festivo que celebra las costumbres y la identidad local.
Cómo llegar a Ferré desde CABA para vivir la Fiesta del Raviol
Para quienes buscan visitar Ferré y parten desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto combina autopistas rápidas y rutas nacionales, atravesando ciudades clave como Pergamino. La mejor ruta para tomar en auto es la siguiente:
- Salida de CABA: Tomar la Autopista Acceso Norte (Panamericana) en dirección a Campana/Escobar.
- Empalme a Ruta 9: Continuar por la Panamericana (Ramal Escobar / Ruta 9) hasta llegar al cruce con la Ruta Nacional 188 a la altura de San Nicolás, o empalmar más adelante con la Ruta Nacional 8 a la altura de Pergamino.
- Por RN 8 (Vía Pergamino): Es la ruta más directa. Al llegar a Pergamino, rodear la ciudad y tomar la Ruta Provincial 32 en dirección a Arrecifes/Salto.
- Desvío a Ferré: Desde la Ruta 32, empalmar con la Ruta Provincial 50, la cual te llevará directo hasta el acceso principal de la localidad de Ferré.
45° Fiesta del Raviol en Ferré: gastronomía, música y encuentro comunitario
Como en cada edición, el gran protagonista de la noche será el menú tradicional. Los asistentes podrán disfrutar de ravioles con salsa casera, acompañados por gaseosa, vino y postre helado, en una propuesta pensada para compartir en familia o con amigos.
Además de la cena, la fiesta contará con show artístico y baile, lo que convierte al evento en una experiencia completa que combina gastronomía y entretenimiento. La música en vivo y el clima festivo son parte esencial de una celebración que, con el paso de los años, se transformó en un símbolo cultural de Ferré.
Desde la organización destacan que la Fiesta del Raviol no solo es un evento gastronómico, sino también un espacio de encuentro que refuerza los vínculos comunitarios y mantiene vivas las tradiciones de la localidad.
Entradas para la Fiesta del Raviol 2026: precios y cómo conseguirlas
Las entradas para la 45° Fiesta del Raviol ya tienen valores confirmados. Los precios son los siguientes:
- Mayores socios: $40.000
- Mayores no socios: $45.000
- Menores hasta 12 años, socios: $19.000
- Menores hasta 12 años, no socios: $22.000
Con 45 años de trayectoria, la Fiesta del Raviol se consolidó como uno de los eventos más importantes de Ferré y la región. Su vigencia no solo se debe a su propuesta gastronómica, sino también al valor simbólico que representa para la comunidad.