Día del Niño: 5 juegos divertidos para hacer con los chicos sin utilizar la tecnología

El Día del Niño se festeja el próximo domingo 17 de agosto y es una jornada ideal para compartir actividades con los más chicos.

Día del niño 2025. Foto: Freepik

En un mundo donde la tecnología está presente en la mayoría del tiempo de la vida cotidiana, es fundamental encontrar espacios para desconectarse y disfrutar, especialmente en el caso de los más pequeños. El Día del Niño es la ocasión perfecta para festejar y compartir actividades sin tecnología.

No hace falta salir de nada ni tener gran variedad de juguetes para pasarla bien: con imaginación se pueden crear espacios de aprendizaje, conexión y diversión en familia.

Actividades con los niños sin tecnología. Foto: Unsplash.

A continuación, te compartimos algunas actividades originales para hacer con los niños sin pantallas. Son propuestas que estimulan la creatividad, el movimiento y las relaciones, ideales para disfrutar en familia y transformar una tarde cualquiera en una experiencia especial.

Tres actividades sin pantallas para hacer con los niños

1. Taller de cocina infantil

Invitá a los chicos a ponerse el delantal e imaginarse como chefs profesionales. Pueden preparar recetas sencillas como galletitas decoradas, muffins, pizzas, panes rellenos o tortas sencillas. Lo ideal es que se involucren en todo el proceso: desde elegir la receta, saber qué ingredientes lleva, amasar, mezclar y hasta decorar.

Taller de cocina en casa. Foto: Freepik

Cocinar es una forma divertida de compartir tiempo en familia mientras desarrollan habilidades como la coordinación, el trabajo en equipo y la paciencia. Además, el resultado final brinda una sensación de logro y responsabilidad. Y como plus: ¡después pueden disfrutar lo que hicieron!

2. Búsqueda del tesoro en casa

Se puede convertir la casa en un escenario de aventura y que los chicos busquen el tesoro preciado. Podés organizar una búsqueda del tesoro con pistas escondidas en distintos rincones.

Búsqueda del tesoro en casa. Foto: Freepik

La temática puede ser libre o como más les guste: piratas, detectives, dinosaurios, astronautas o personajes de cuentos. Cada pista puede incluir adivinanzas, desafíos físicos (como hacer 10 saltos o caminar como cangrejo hasta el baño) o pequeños acertijos. Al final, encontrarse con una “sorpresa” será el cierre perfecto. Esta actividad estimula la lógica, el movimiento y la imaginación.

3. Manualidades con objetos reciclados

Juntar cartones, botellas, tubos de papel, tapitas, telas o papeles de colores y armar con los chicos un espacio de creación libre. Será divertido proponer desafíos como construir una ciudad, armar un animal inventado, hacer un disfraz o crear instrumentos musicales.

Manualidades con materiales reciclados. Foto: Freepik

Lo más interesante de esta actividad es que no hay reglas: se trata de dejar volar la imaginación y encontrarle un uso a materiales que, al final, terminarían en la basura. Además de ser una experiencia artística, es una manera ideal de enseñar valores como la reutilización y el cuidado del medio ambiente.

4. Jugar a las escondidas

Para este juego en casa, una persona debe contar en voz alta hasta un número acordado (por ejemplo, 10 o 20) mientras los demás se esconden por todo el lugar. Cuando termina de contar, el buscador debe encontrar a todos recorriendo la casa.

Jugar a las escondidas en casa. Foto: Freepik

El juego termina cuando encuentra a todos o si alguien logra llegar al punto de inicio sin ser visto, dependiendo de las reglas que se usen.

5. Rayuela

Para jugar a la rayuela hay que dibujar en el piso un diagrama con cuadrados numerados, normalmente del 1 al 10. Cada jugador tira una piedra en alguno de los casilleros y debe recorrer el camino saltando en un pie, evitando pisar la el cuadrado que tiene la piedra.

Rayuela. Foto: Freepik.

Al llegar al final, regresa de la misma forma y recoge la piedra sin perder el equilibrio. Gana quien haya completado todo el recorrido primero.