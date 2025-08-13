Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 13 de agosto de 2025, 06:01

Pronóstico del clima para la mañana

Hoy, los habitantes de Buenos Aires despertarán con un clima húmedo, ya que la humedad alcanzará el 92%. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, recomendamos tener un abrigo ligero a mano debido a la baja sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que el día avanza, las nubes persistirán, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas del día alcanzarán los 15.7°C. Se espera que los vientos se mantengan a una velocidad de hasta 21 km/h, haciendo que la sensación térmica sea más fría. Durante la noche, aunque no se anticipan lluvias, el clima seguirá siendo fresco. A los conductores se les aconseja precaución por la posible formación de neblina.