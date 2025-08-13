Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Estado del clima

Pronóstico del clima para la mañana

Hoy, los habitantes de Buenos Aires despertarán con un clima húmedo, ya que la humedad alcanzará el 92%. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, recomendamos tener un abrigo ligero a mano debido a la baja sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que el día avanza, las nubes persistirán, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas del día alcanzarán los 15.7°C. Se espera que los vientos se mantengan a una velocidad de hasta 21 km/h, haciendo que la sensación térmica sea más fría. Durante la noche, aunque no se anticipan lluvias, el clima seguirá siendo fresco. A los conductores se les aconseja precaución por la posible formación de neblina.