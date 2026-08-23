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Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por presunta venta de drogas: es de Bragado y el Concejo Deliberante evalúa suspenderlo

En el procedimiento se incautaron dosis de cocaína y balanzas de precisión. Mientras tanto, desde su propio espacio político expresaron un categórico rechazo al narcotráfico y el cuerpo del Concejo Deliberante evalúa definir su situación.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El edil fue detenido por presunta venta de drogas.
El edil fue detenido por presunta venta de drogas. Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires
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Un concejal de La Libertad Avanza de la localidad bonaerense de Bragado, identificado como Germán Díaz, de 52 años, fue detenido durante la jornada del sábado 22 de agosto en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. El procedimiento policial tuvo lugar en su residencia particular de la localidad de O’Brien, donde efectivos de la fuerza de seguridad secuestraron restos de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento y el corte de la sustancia y una balanza de precisión.

El operativo conjunto estuvo a cargo de personal perteneciente a la Jefatura de Estación de Policía Comunal de Bragado y la Subestación de O’Brien. Las actuaciones se ejecutaron tras la orden emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 del Departamento Judicial de Mercedes, contando con el aval del Juzgado de Garantías Nº 3, organismo que solicitó formalmente el allanamiento del inmueble y la aprehensión del legislador local. Díaz permanece bajo custodia judicial y se prevé su traslado a la sede tribunalicia de Mercedes para ser indagado por la fiscal María Laura Cordiviola.

Frente a la repercusión del caso, el bloque de concejales de La Libertad Avanza emitió un comunicado firmado por su titular, Daniela Monzón, junto a otros tres ediles del espacio. En el documento, marcaron distancia procesal y señalaron que “cualquier cuestión vinculada a dicha investigación y a la situación personal del concejal debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y se desligaron respecto a la causa penal en curso.

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El edil puede ser suspendido. Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires

En el mismo pronunciamiento, desde la bancada oficialista enfatizaron: “Queremos expresar nuestro enérgico repudio a cualquier hecho, acción u omisión que esté relacionada con la venta y comercialización de estupefacientes, una actividad que constituye un grave flagelo para nuestra sociedad, la cual genera consecuencias profundamente perjudiciales para las familias y para toda la comunidad”.

Cabe resaltar que Díaz ejerce su función pública desde diciembre de 2023, momento en que accedió a la banca parlamentaria local. En tanto, fuentes legislativas indicaron que el Concejo Deliberante mantendrá una reunión interbloque para evaluar la suspensión preventiva de sus funciones mientras se determine su situación legal.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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