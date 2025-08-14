Voucher Educativo 2025: cuáles son los principales motivos de rechazo y cómo iniciar el reclamo a tiempo

El programa, que seguirá vigente hasta diciembre de 2025, otorga un apoyo económico a familias con hijos en escuelas privadas con alto aporte estatal. Sin embargo, errores en la inscripción o cambios en la situación académica pueden dejar a los solicitantes fuera del beneficio.

Vouchers Educativos. Foto: NA/Damián Dopacio.

La edición 2025 del Voucher Educativo cerró su inscripción el pasado 16 de mayo, fecha a partir de la cual todas las solicitudes fueron sometidas a un proceso de evaluación. La verificación se realizó con la información cargada por las familias y validada por las instituciones educativas.

El resultado puede consultarse en la plataforma Mi Argentina, donde se indica si la postulación fue aprobada o rechazada, junto con el motivo específico en caso de negativa.

Vouchers Educativos. Foto: Argentina.gob.ar

Vouchers educativos: los motivos por los que puede ser rechazado el trámite

Las causas de rechazo son variadas. Algunas responden a inconsistencias en la información suministrada, como datos erróneos o incompletos, o la falta de validación por parte de la escuela. En otros casos, se deben a incumplimientos de requisitos académicos o administrativos.

Ante un rechazo, las familias cuentan con un plazo máximo de cinco días corridos desde la publicación del resultado para presentar un reclamo, y en caso de que el error provenga de la institución educativa, deberán coordinar con ella para su corrección.

El beneficio también puede ser suspendido después de su otorgamiento. Entre las causas figuran:

La pérdida de la condición de alumno regular.

La renuncia voluntaria.

El fallecimiento del estudiante.

La acumulación de deudas, ya que dos cuotas impagas provocan la suspensión del pago hasta que se regularice la situación, con posibilidad de cobro retroactivo.

Tres cuotas sin pagar implican la cancelación definitiva.

El sistema establece que solo un responsable parental puede inscribir a cada alumno. Si el CUIL del estudiante ya fue utilizado en otra solicitud, el registro será rechazado automáticamente. La condición de alumno regular es verificada de forma periódica, por lo que cualquier modificación en esa situación académica derivará en la suspensión del pago.

Vouchers Educativos. Foto: NA.

¿Qué son los vouchers educativos y cuánto se cobra en agosto 2025?

La Secretaría de Educación confirmó la continuidad del Voucher Educativo hasta diciembre de 2025, aunque no descartó eventuales modificaciones en los montos o condiciones. El pago de agosto corresponde a la cuota de julio y promedia los $20.000 por estudiante, una ayuda que, en muchos casos, cubre hasta la mitad del valor de la cuota mensual.

El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal, con residencia legal en el país de al menos dos años y un ingreso familiar que no supere siete salarios mínimos. Para recibir el beneficio, es obligatorio tener actualizados los datos personales y bancarios en ANSES.