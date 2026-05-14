Economía argentina Foto: anses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves el número de la inflación de abril 2026. De esta manera, los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,6%.

Cabe recordar que el decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se define según el último índice de inflación, con el objetivo de evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

En consecuencia a la inflación de abril, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán los siguientes montos en junio:

Jubilación mínima: $403.474,67

Jubilación máxima: $2.715.002,45

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.779,72

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $282.432,27

PNC para madres de siete hijos: $403.474,67

Cuánto cobran jubilados y pensionados ANSES en junio.

Cuánto cobro con el bono para jubilados en junio 2026

En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 (no fue confirmado de manera oficial) para aquellos que perciban los haberes más bajos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $473.474,67

PUAM: $392.779,72

PNC por invalidez o vejez: $352.432,27

PNC para madres de siete hijos: $473.474,67

Este aporte extraordinario se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos por encima de ese monto acceden a un pago proporcional.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones quedarían desde mayo de la siguiente manera, dada la inflación que reportó el INDEC:

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.986,76

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.986,76

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $72.501,86 para el primer escalón de ingresos.

El nuevo índice que cambia el haber inicial desde junio 2026

El Gobierno oficializó un nuevo índice combinado que se usará para actualizar las remuneraciones históricas (los sueldos de años anteriores) y, con eso, definir el haber inicial de las nuevas jubilaciones a partir de junio de 2026.

La medida se formalizó mediante la Disposición 5/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social (Ministerio de Capital Humano) y entra en juego para quienes soliciten el beneficio desde el 1° de junio de 2026 o hayan cesado su actividad desde el 31 de mayo de 2026.

Qué es y para qué sirve el índice de actualización de remuneraciones

Cuando ANSES calcula una jubilación, no toma “tal cual” los sueldos de hace 10, 15 o 25 años: primero los lleva a valores más actuales mediante un mecanismo de actualización de remuneraciones. Esa actualización es decisiva porque impacta en el promedio salarial que se usa para determinar el haber inicial.

En palabras simples: si el coeficiente de actualización cambia, puede cambiar el resultado final del cálculo, aun cuando la historia laboral del trabajador sea la misma.

El nuevo esquema no está pensado para “recalcular” jubilaciones ya otorgadas: aplica a futuros beneficiarios. Quedan alcanzados: