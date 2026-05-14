Descuentos apra jubilados Foto: REUTERS

En un mes en el que cada peso cuenta, hay un alivio que sigue vigente y que no requiere trámite, turno ni inscripción: el esquema de Beneficios ANSES, un programa de descuentos y reintegros para jubilados y pensionados (y también para otros titulares de prestaciones) que se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran los haberes.

La clave es simple: si comprás en comercios adheridos, el descuento puede aparecer directo en caja o reflejarse como reintegro posterior en tu cuenta bancaria, según la cadena y la modalidad del convenio.

¿Qué es Beneficios ANSES y a cuántos comercios llega?

Beneficios ANSES (también difundido como Programa de Beneficios Capital Humano – ANSES) funciona con una red federal de comercios adheridos que incluye más de 7.000 comercios y supera los 13.000 puntos de venta en todo el país.

El objetivo es mejorar el poder de compra en rubros sensibles del gasto mensual: principalmente supermercados, además de farmacias, perfumerías y locales de cercanía.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Cuánto descuentan: porcentajes y rubros

Los descuentos base suelen arrancar en 10% en supermercados y pueden llegar al 20% en perfumería y artículos de limpieza, dependiendo de la cadena y las condiciones vigentes.

Además, hay casos con tope de reintegro y otros donde no hay límite, por eso conviene mirar el detalle por marca antes de hacer una compra grande.

Supermercados: principales cadenas y condiciones

Estas son algunas de las cadenas más consultadas y cómo se aplica el beneficio:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y hasta 20% en perfumería y limpieza. En estas cadenas se informa que no hay tope de reintegro , aunque no siempre acumula con otras promos.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% con exclusiones según rubro/marcas; se menciona sin tope y no acumulable con otras ofertas en ciertas condiciones.

Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope, con restricciones de acumulación.

Carrefour: 10% con tope de reintegro informado de $35.000 y exclusiones (por ejemplo, algunos rubros/marcas).

Día: 10% con tope de $2.000 por transacción y, según el esquema, puede ser acumulable con otras promociones.

ChangoMás: 10% con tope de $1.000 por compra y límite mensual informado de $15.000 ; generalmente no acumulable con otros beneficios.

Toledo: se informa 20% con ciertas exclusiones y condiciones del acuerdo.

En comercios de cercanía adheridos (más allá de grandes cadenas), suele aplicarse 10% con tope por operación (por ejemplo, $1.000 por transacción en el esquema citado) y con reglas que pueden variar por local.

Promos extra por banco: cómo sumar más ahorro

Además del beneficio general, algunas entidades suman promociones propias para quienes cobran el haber allí:

Banco Nación: reintegro adicional del 5% usando BNA+ con MODO; con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000 , en cadenas como Carrefour, Coto, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día, Josimar y ChangoMás, entre otras.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés , con topes mensuales informados (p. ej. $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias/ópticas ).

Banco Supervielle: promociones por día: martes 20% en Jumbo/Disco/Vea/ChangoMás con topes distintos según débito o QR; y se mencionan 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles .

Banco Provincia (Cuenta DNI): 5% de descuento en supermercados seleccionados con tope semanal informado de $5.000 por persona, adicional a otras promos.

Cómo acceder (paso a paso) y cuándo se acredita

Identificá tu tarjeta correcta: usá la tarjeta de débito de la cuenta donde cobrás la jubilación/pensión. Comprá en un comercio adherido: buscá el listado oficial y verificá condiciones por cadena. Pagá con débito: el sistema reconoce tu beneficio sin necesidad de trámite. Revisá el descuento/reintegro: puede verse en caja o acreditarse luego como reintegro en la cuenta, según el comercio.

Economía argentina Foto: anses

¿Quiénes pueden usar Beneficios ANSES además de jubilados?

Aunque suele asociarse a jubilados y pensionados, el programa también alcanza a otros titulares de prestaciones (por ejemplo AUH, AUE, asignaciones familiares, PNC, desempleo y Progresar, entre otras).

Tips rápidos para maximizar el reintegro