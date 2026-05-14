Nuevo Guaymallén Foto: Guaymallén

La industria de los alfajores en Argentina vuelve a sacudirse con una novedad que promete dar que hablar entre fanáticos y consumidores ocasionales. La marca Guaymallén, conocida por su perfil popular, accesible y de altísimo volumen de ventas, confirmó el lanzamiento de una nueva versión que apunta a elevar su estándar: un alfajor “premium” con tapas de cacao y cobertura de baño suizo. La noticia generó expectativa en redes sociales y entre especialistas del sector, que ven en este movimiento una estrategia clara para competir en un segmento más sofisticado sin perder su esencia masiva.

Este nuevo producto marca un punto de inflexión en la historia de la compañía, que durante años se caracterizó por ofrecer productos económicos pero de gran calidad, posicionándose como una de las opciones favoritas en kioscos y supermercados a lo largo del país.

Llega un nuevo alfajor Guaymallén: qué características tendrá y cuánto costará

El flamante alfajor Guaymallén “Premium” llega con una propuesta sensorial distinta a la tradicional línea de la marca. Entre sus principales características se destacan:

Tapas de cacao : más oscuras, con mayor intensidad de sabor y una textura más suave.

Relleno mejorado : si bien aún no se confirmaron todos los detalles, se espera una versión de dulce de leche más cremosa y equilibrada.

Cobertura de baño suizo: un chocolate más refinado, con mayor contenido graso y brillo, que apunta a brindar una experiencia superior.

Este lanzamiento busca atraer a un público que valora un producto más elaborado, sin alejarse completamente del gusto popular que caracteriza a Guaymallén.

Se viene el lanzamiento del alfajor "rubí" de Guaymallén. Foto: Instagram / Néstor Basilotta (@nhbasilotta).

En cuanto al precio, si bien no hay confirmación oficial definitiva, distintas estimaciones del sector indican que el nuevo alfajor se ubicará por encima de la línea clásica, pero sin competir directamente con los alfajores más gourmet del mercado. Es decir, se trataría de un producto intermedio, accesible pero con atributos diferenciales.

Este punto es clave desde lo comercial: Guaymallén intentará captar a consumidores que buscan “un poco más” sin pagar los valores más altos que dominan el segmento premium de marcas artesanales o importadas.

Guaymallén, líder indiscutido en el ranking de los alfajores más vendidos en Argentina

Hablar de Guaymallén es hablar de uno de los fenómenos más interesantes del consumo masivo argentino. Durante décadas, la marca logró posicionarse como el alfajor más vendido del país, gracias a una combinación de factores:

Precio accesible

Amplia distribución

Calidad consistente

Fidelidad del consumidor

Su presencia es prácticamente omnipresente: kioscos de barrio, estaciones de servicio, supermercados y puestos informales. Esto le permitió construir un vínculo fuerte con generaciones de argentinos que crecieron con sus productos.

El éxito de Guaymallén también radica en su capacidad de mantenerse fiel a su identidad. A diferencia de otras marcas que migraron hacia lo premium, la empresa siempre apostó a lo popular. Sin embargo, el lanzamiento de esta nueva línea demuestra que también sabe adaptarse a las tendencias del mercado.

Hoy, el segmento de alfajores vive una transformación marcada por la diversidad: opciones gourmet, sabores innovadores, ediciones limitadas y productos premium. En ese contexto, la llegada de un Guaymallén más sofisticado podría redefinir el tablero competitivo.

Cuánto sale un alfajor Guaymallén Foto: Redes Guaymallén

Además, este movimiento tiene un fuerte componente estratégico: permite a la marca expandir su público objetivo sin descuidar su base tradicional. Es decir, suma valor sin perder volumen, algo que pocas empresas logran con éxito.

Un lanzamiento que puede cambiar el mercado

La confirmación de este nuevo alfajor no es solo una novedad más: representa una evolución en una de las marcas más emblemáticas del país. La apuesta por un producto premium sugiere que Guaymallén está lista para competir en nuevos terrenos y responder a consumidores cada vez más exigentes.

El impacto real se verá en los próximos meses, cuando el producto llegue a los puntos de venta y los consumidores den su veredicto. Sin embargo, todo indica que este lanzamiento tiene el potencial de convertirse en un nuevo éxito.

En un mercado donde la innovación y la tradición conviven constantemente, Guaymallén parece haber encontrado la fórmula para seguir siendo protagonista. Y esta vez, con un toque premium que promete conquistar nuevos paladares.