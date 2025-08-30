Prohibido lavar los jeans todas las semanas: cada cuánto conviene hacerlo según los expertos

Mucha gente los limpia después de uno o dos usos, otros esperan varios días, y hay quienes sostienen que lo mejor es espaciar al máximo los lavados para cuidar la tela. ¿Cuál es la mejor opción?

Cada cuánto conviene lavar los jeans. Foto: Pinterest.

Los jeans son una prenda que nunca pasa de moda. Nacieron en el siglo XIX como ropa de trabajo, luego se convirtieron en emblema juvenil y hoy siguen siendo un básico en cualquier guardarropa. A pesar de su popularidad, todavía hay dudas sobre un tema cotidiano: cada cuánto tiempo deberían lavarse.

Mucha gente los limpia después de uno o dos usos, otros esperan varios días, y hay quienes sostienen que lo mejor es espaciar al máximo los lavados para cuidar la tela y el medioambiente. Lo cierto es que los jeans no se comportan como cualquier otra prenda: el denim es un tejido de algodón muy resistente, pensado justamente para soportar el desgaste.

Qué dice la ciencia y Levi’s

Una investigación de la Universidad de Alabama (2017) reveló que unos jeans utilizados durante 15 meses seguidos presentaban la misma cantidad de bacterias que otros usados solo 13 días, lo que demuestra que no necesitan lavarse tan seguido.

Se recomienda lavar los jeans cada 10 usos como máximo. Foto: Pinterest.

Desde Levi’s, uno de los fabricantes más reconocidos de denim, recomiendan lavar los jeans cada 10 usos como máximo, ya que esto permite que la prenda siga adaptándose al cuerpo y evita que el tejido se afloje. Entre lavados, sugieren limpiar únicamente las manchas con un paño húmedo o un cepillo de dientes viejo con un poco de jabón suave, evitando ciclos completos en la lavadora cuando no sea necesario.

Cómo lavar y secar tus jeans según Levi’s

Para mantener los jeans en buen estado y prolongar su vida útil, se pueden seguir estos pasos al usar la lavadora:

Darle la vuelta a la prenda para proteger el color y evitar que se decolore.

Cerrar la cremallera para mantener la forma original.

Usar agua fría para evitar encogimientos y preservar el color.

Seleccionar un ciclo suave o delicado para reducir tensiones en el tejido.

Utilizar detergente suave, especialmente en colores oscuros como azul intenso o negro.

Cómo lavar y secar tus jeans según Levi’s. Foto: Pinterest.

En cuanto al secado, las secadoras no son recomendables, ya que pueden encoger y deformar los jeans. Lo ideal es colgarlos o dejarlos en plano. Para protegerlos aún más, se aconseja ponerlos del revés y secarlos a la sombra, evitando la luz solar directa que puede desteñir la tela y humedecer los bolsillos.