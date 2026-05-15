Jubilados PAMI Foto: PAMI

En medio del proceso de digitalización de trámites, PAMI recordó cuáles son las credenciales válidas para que jubilados y pensionados puedan atenderse, retirar medicamentos y hacer gestiones sin demoras. La clave es simple: hoy hay cuatro formatos oficiales con la misma validez, y un tipo de credencial provisoria vieja dejó de aceptarse por no contar con verificación.

El dato que más consultas genera: ¿PAMI “deja de atender” si no tenés la app?

No. La credencial digital no es obligatoria. PAMI remarca que ningún profesional puede negarte atención, medicación o prestaciones por no tener instalada la aplicación. Lo que sí puede pasar es que, si no contás con ninguna credencial vigente, tengas más demoras al validar turnos o recetas.

Las 4 credenciales válidas de PAMI en 2026

Según la información oficial de PAMI, estos son los formatos habilitados actualmente:

1) Credencial digital (Mi PAMI)

Es la opción que PAMI más impulsa porque la llevás en el celular y se integra con gestiones del día a día. Con Mi PAMI podés ver tu credencial, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla, y gestionar turnos/trámites, desde la app o el portal web. Además, PAMI advierte que la app es gratuita y recomienda evitar enlaces sospechosos: nunca piden claves ni datos bancarios por mensajes.

Ideal para: quienes usan smartphone, quieren evitar impresiones y tener recetas/cartilla a mano.

2) Credencial plástica (la tarjeta tradicional)

Aunque ya no se distribuye una nueva versión, si todavía la tenés, sigue siendo válida para todas las gestiones. Ideal para: personas que prefieren el formato físico o no usan app.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

3) Credencial provisoria con QR (descargable)

Si necesitás una credencial rápida, podés usar la provisoria con código QR, que se descarga desde el sitio oficial y sirve para trámites y prestaciones. Para generarla, el sistema solicita datos como número de afiliación, DNI, sexo según DNI y número de trámite del DNI. Ideal para: extravío de credencial, urgencias o transición mientras resolvés la digital.

4) Credencial provisoria tipo “ticket” (autogestión)

Se obtiene imprimiéndola en terminales de autogestión ubicadas en Agencias y UGL (Unidades de Gestión Local). Ideal para: quienes no pueden descargar archivos o necesitan una opción presencial rápida.

La credencial que dejó de ser válida: provisoria “vieja” sin QR

PAMI es claro: las credenciales provisorias antiguas sin código QR ya no tienen validez, por lo que si tenés una impresión vieja, debés volver a descargarla (en su versión con QR) o generar una alternativa. El objetivo del cambio es mejorar validaciones y proteger la información personal.

Qué podés hacer hoy

Si tenés la plástica: seguí usándola (es válida).

Si querés usar el celular: descargá Mi PAMI y accedé a la credencial digital.

Si no tenés ninguna: generá la provisoria con QR desde la web oficial o imprimí el ticket en autogestión.

Si tu provisoria no tiene QR: no sirve más; reemplazala por una versión vigente.

ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo de 2026 para jubilados y pensionados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Preguntas frecuentes

¿La credencial digital es un requisito obligatorio?No. PAMI indica que no pueden negarte atención por no tener la app; podés usar cualquiera de las credenciales vigentes.

¿La credencial plástica “se da de baja”?No. Lo que cambia es que ya no se entrega una nueva, pero la que ya existe sigue siendo válida.

¿Cómo sé si mi credencial provisoria es válida?Si es provisoria, debe tener código QR; las versiones sin QR quedaron fuera de vigencia.

¿Dónde encuentro información segura sin caer en estafas?PAMI recomienda usar sus canales oficiales y recuerda que Mi PAMI es gratuita y que nunca solicitan datos bancarios por mensajes.