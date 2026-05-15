La galletita más famosa se reiventa Foto: Instagram @monpetitglouton

Una de las golosinas más icónicas de la Argentina acaba de dar un giro inesperado que ya genera conversación en redes sociales, góndolas y kioscos. Se trata de las legendarias Chocolinas, un producto histórico que forma parte de la cultura gastronómica local y que ahora apuesta por una transformación tan simple como impactante: por primera vez llegan en versión rellena.

Este lanzamiento no solo sorprende por lo novedoso, sino también porque rompe con décadas de tradición en una marca que siempre se mantuvo fiel a su formato original.

Cómo son las nuevas Chocolinas rellenas

El cambio es profundo. Hasta ahora, las Chocolinas eran sinónimo de una galletita de chocolate simple, pensada principalmente para acompañar infusiones o para recetas como la popular chocotorta. Sin embargo, esta nueva versión propone otra experiencia: un snack listo para consumir.

La propuesta combina dos tapas clásicas de cacao con un interior cremoso de chocolate, logrando un perfil más intenso y una textura diferente.

Las chocolinas cambian para siempre Foto: Instagram @kioscovanesa

Entre sus principales características se destacan:

Doble sabor a chocolate , con relleno cremoso

Formato práctico de 77 gramos , ideal para consumir “al paso”

Equilibrio entre crocante y cremoso, manteniendo la identidad original

Este cambio convierte al producto en un competidor directo dentro del segmento de galletitas rellenas, un terreno donde hasta ahora la marca no tenía presencia fuerte.

Por qué este lanzamiento está generando tanta expectativa

El impacto del anuncio fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes e incluso ideas de recetas. No es menor: las Chocolinas tienen un lugar especial en el corazón de los argentinos, sobre todo por ser la base de una de las tortas más famosas del país.

Justamente, esta novedad despertó una pregunta clave: ¿Se viene una nueva versión de la chocotorta?

Aunque el producto está pensado principalmente como snack, muchos ya imaginan usos alternativos en repostería o como ingrediente en postres rápidos.

Además, este lanzamiento se enmarca en una tendencia más amplia: grandes marcas que buscan “reinventar sus clásicos” para adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

Cambian las meriendas Foto: Instagram @kioscovanesa

Hoy el consumidor busca practicidad, sabor intenso y formatos individuales, algo que esta propuesta parece cumplir a la perfección.

Estrategia de marca: de la alacena al consumo inmediato

Detrás de esta innovación hay un movimiento estratégico claro. Durante años, las Chocolinas estuvieron asociadas más a la cocina y a la compra familiar en grandes paquetes. Con esta nueva versión, la marca busca posicionarse también como una opción impulsiva para kioscos y estaciones de paso.

Esto implica:

Expandir su público a consumidores jóvenes

Ganar presencia en el segmento “snack dulce”

Competir con otras galletitas rellenas ya instaladas

En otras palabras, no es solo un producto nuevo: es un cambio de posicionamiento.

¿Un antes y un después para las Chocolinas?

El lanzamiento podría marcar un punto de inflexión para una marca que, pese a su popularidad, venía innovando de manera moderada con variantes como chocolate blanco o versiones más intensas.

Ahora, el salto es mucho más fuerte: cambia la experiencia de consumo y abre nuevas posibilidades de mercado.