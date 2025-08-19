Ofertas incríebles: supermercados ofrecen jeans desde $9.999 en Argentina y cuotas sin interés

Las ofertas incluyen hasta un 50% de descuento y además la posibilidad de llevar dos prendas con mayor rebaja. El detalle de estos precios muy por debajo de lo que se ofrece en el mercado en general.

Ofertas increíbles en jeans de supermercados. Foto: Unsplash.

Diferentes supermercados de Argentina ofrecen ofertas interesantes respecto de una prenda de vestir muy utilizada en el día a día: los jeans.

Con precios que parten desde los $9.999, estas ofertas le permiten a los consumidores adquirir jeans de buena calidad a precios muy por debajo de lo que se ofrece en el mercado en general.

Los supermercados que facilitan estas ofertas son Carrefour, Coto y Jumbo, con descuentos de hasta el 50% y además la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.

Hay ofertas de jeans tanto para hombre como para mujer. Foto: Pinterest.

Si bien plataformas de compras online como Shein están teniendo un auge notorio entre los consumidores, muchas personas aún prefieren adquirir sus prendas de vestir en locales donde pueden verla y tocarla in situ, privilegiando la posibilidad incluso de poder probársela, por lo que el comercio local sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos.

Ofertas de jeans a precios muy bajos en supermercados argentinos

Ofertas de Jumbo

Jean Alforzas Mujer Urb – 40% OFF – $32.999,4 (precio regular: $54.999)

Jean Hombre Slim Negro Urb – 40% OFF – $29.999,4 (precio regular: $49.999)

Jean Mujer Flare Negro Urb – 40% OFF – $29.999,4 (precio regular: $49.999)

Jean Mujer Básico Azul Set Urb – 40% OFF – $17.999,4 (precio regular: $29.999)

Jean Beba Básico Claro Urb – 50% OFF – $9.999 (precio regular: $19.999)

Ofertas de Coto

Jean Amplio Celeste Caballero – 50% OFF – $32.499,50 (precio regular: $64.999)

Jean Caballero Chupín Localizado Celeste – 50% OFF – $29.999,50 (precio regular: $59.999)

Jean Caballero Clásico 5 Bolsillos Azul – 50% OFF – $29.999,50 (precio regular: $59.999)

Jean Caballero Clásico 5 Bolsillos Negro – 50% OFF – $29.999,50 (precio regular: $59.999)

Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado – 50% OFF – $29.999,50 (precio regular: $59.999)

Los precios que se ofrecen están muy por debajo del resto del mercado. Fuente: Unsplash.

Ofertas en Carrefour