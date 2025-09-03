Los jeans anchos no van más: la nueva tendencia europea que llega para la primavera-verano 2025

Si bien fueron importantes en los últimos años por su versatilidad, es una realidad que dichos pantalones perderán protagonismo este año. La moda actual busca cortes que acompañen mejor la silueta del cuerpo. Conocé cómo combinarlos.

Jeans anchos. Foto: Unsplash.

La moda de Europa definió una de las máximas tendencias para la primavera 2025. Se trata de la vuelta de los jeans ajustados, que desplazan a los modelos anchos, los cuales dominaron las últimas temporadas.

Los jeans ajustados siguen la línea natural de las piernas, permitiendo estilizar la silueta sin sumar volumen. A diferencia de los modelos oversize, no interrumpen la forma del cuerpo con pliegues o exceso de tela.

Los jeans ajustados estilizan la silueta. Foto: Unsplash.

Entre otras de sus grandes ventajas, se adaptan mejor a las prendas superiores más sueltas, como blazers amplios, sweaters con puños marcados o tapados largos. A continuación, las mejores combinaciones.

Primavera 2025: ¿Cómo combinar los jeans ajustados?

Botas altas : ideales para alargar visualmente las piernas.

Camisas : le dan un toque de frescura y elegancia tu look.

Blazers estructurados : aportan elegancia y equilibrio.

Sweaters oversize : suman volumen en la parte superior y contrastan con el corte ajustado.

Tapados largos: completan el look con un toque sofisticado.

Respecto a los colores de los jeans ajustados, la tendencia se inclina por tonos oscuros y lavados sutiles. De esta manera, se dejan a un costado los desgastes extremos y los colores claros que caracterizaban a los jeans anchos.

¿Por qué motivos los jeans ajustados desplazaron a los anchos?

Si bien fueron importantes en los últimos años por su versatilidad, es una realidad que los jeans anchos perderán protagonismo durante la primavera.

Los jeans ajustados se adaptan a un estilo más refinado. Foto: Unsplash.

Según la moda europea, su caída está relacionada a una búsqueda de prendas que acompañen mejor la silueta y se adapten a un estilo más refinado.

No obstante, la moda actual busca cortes que definan sin incomodar, y los jeans ajustados cumplen con esa idea para ser una de las tendencias del 2025.