Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Estado del tiempo

Para la mañana de hoy, en San Luis, el clima presenta un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 7.5°C a 17.7°C. Se evidenciará un ambiente tranquilo, sin presencia de lluvias. La humedad rondará el 66%, lo que generará una sensación ligeramente húmeda, aunque sin alcanzar niveles incómodos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá predominantemente despejado. La temperatura alcanzará su máximo en 17.7°C con un descenso en la noche, manteniendo un clima suave que permitirá disfrutar del exterior. Los vientos provendrán del norte a una velocidad máxima de 22 km/h, mientras que la humedad promedio se mantendrá constante. No se prevé precipitación, asegurando un cielo claro al finalizar el día. Para situar estos fenómenos, es importante recordar que el amanecer se produce a las 8:25 AM y el atardecer llegará alrededor de las 18:24 PM, en este sábado 30 de agosto de 2025.

Nota: Considerar realizar actividades al aire libre, ya que el día ofrecerá condiciones ideales para ello.