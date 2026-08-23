Unas 5000 personas participaron del super festejo del Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata

Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata. Foto: UTGHRA

Familias hoteleras y gastronómicas colmaron el Club Once Unidos para disfrutar de una tarde con música, circo, juegos, regalos y sorpresas en el marco del Día de las Infancias. El festejo contó con la presencia de Pablo Santín, Luis Barrionuevo y el senador nacional Maximiliano Abad, y cerró con el esperado sorteo de bicicletas.

UTHGRA Mar del Plata volvió a celebrar a lo grande el Día de la Niñez. Unas cinco mil personas, entre trabajadores hoteleros y gastronómicos y sus familias, colmaron este domingo el Club Once Unidos para disfrutar de una jornada especialmente pensada para los chicos y chicas, con espectáculos, música, juegos, regalos y muchas sorpresas.

Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata. Foto: UTHGRA

El festejo contó con la presencia del secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, junto a todos los integrantes del equipo de conducción de la seccional. También participaron el secretario general nacional de UTHGRA, Luis Barrionuevo, y el senador nacional marplatense Maximiliano Abad, quienes acompañaron a las familias durante la celebración.

Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata. Foto: UTHGRA

En medio de la jornada, Santín expresó: “Gracias a cada uno de ustedes, a Luis Barrionuevo por estar acompañando a esta seccional y también a Maxi Abad por acompañar a todas las familias. Es un año muy difícil para los trabajadores, pero el Día de la Niñez es siempre una sana excusa para compartir, encontrarnos y disfrutar con todas las familias hoteleras y gastronómicas de Mar del Plata”.

Barrionuevo, por su parte, felicitó a la comisión directiva y a los delegados de distintos establecimientos que participaron de la organización, y saludó a todas las familias presentes. “Quiero destacar la organización de este festejo que celebra la infancia y a todas las familias por este día. Muy feliz Día de la Niñez a todas las familias hoteleras y gastronómicas. ¡Vivan los chicos y vivan las familias!”, afirmó.

Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata. Foto: UTHGRA

También tomó la palabra Maximiliano Abad: “Gracias a Pablo, a Luis y a todos los que hacen posible esta gran fiesta. No hay mejor cosa que podamos hacer que invertir en los chicos para que tengan oportunidades para construir su futuro, como hace este gremio”, señaló.

Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata. Foto: UTHGRA

El festejo continuó con una propuesta pensada para que los chicos fueran los grandes protagonistas. Desde el ingreso, todos recibieron bolsas llenas de golosinas y luego juguetes seleccionados de acuerdo con cada edad. Muchas familias llegaron con sus equipos de mate para compartir la tarde especial en el gimnasio de Once Unidos, que rápidamente se llenó de colores, globos, música y mucha alegría.

Año a año, la celebración del Día de la Niñez crece y se supera. La propuesta artística comenzó con Ballena Circo, que estuvo a cargo de la recepción y le puso mucho color y diversión al ingreso de las familias. Luego llegó el turno de Expresión Urbana Family, con break dance, trap y diferentes géneros urbanos que invitaron a todos a bailar y moverse en la pista.

Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata. Foto: UTHGRA

Más tarde, Circo Caravan desplegó una propuesta con humor, juegos, acrobacias, burbujas gigantes, trapecio y malabares, y tanto los chicos como los grandes se sumaron a bailar y jugar. Como cada año, delegados y delegadas de distintos establecimientos hoteleros y gastronómicos colaboraron activamente en la organización en cada detalle, junto a todos los integrantes de la conducción de UTHGRA Mar del Plata.

Día de la Niñez de UTHGRA Mar del Plata. Foto: UTHGRA

El cierre tuvo uno de los momentos que más expectativa generó: el sorteo de bicicletas, con modelos destinados a distintas edades. Los chicos y sus familias siguieron con atención el momento de conocer a los ganadores, que puso el broche final a una tarde a pura alegría.

Con este concurrido encuentro, UTHGRA Mar del Plata volvió a compartir con miles de familas una jornada que tuvo a los chicos como protagonistas, en una celebración que, año tras año, ya se convirtió en una de las grandes tradiciones de la familia hotelera y gastronómica de Mar del Plata.