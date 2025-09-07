Los mejores memes de las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

En medio de un día que se desarrolló con tranquilidad y sin grandes sobresaltos, las redes sociales se inundaron con memes y comentarios que entregaron un marco gracioso a la jornada electoral.

Memes elecciones legislativas. Foto: X @Lbaini

Este domingo 7 de septiembre se desarrollaron las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA), en donde los bonaerenses votaron para renovar 46 lugares diputados y 23 en senadores.

En medio de un día que se desarrolló con tranquilidad y sin grandes sobresaltos, aunque con algunas perlitas, las redes sociales se inundaron con memes y comentarios que entregaron un marco gracioso a la jornada electoral.

Los mejores memes de las elecciones legislativas

Memes de las Elecciones Legislativas. Foto: X @CavegolMiPastor

Memes de las Elecciones Legislativas. Foto: X @EscobarJuanM