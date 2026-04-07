Irán ironiza con la figura de Donald Trump. Foto: REUTERS

Las embajadas de Irán comenzaron a utilizar el humor irónico para enfrentar la dialéctica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el tema relativo al bloqueo del estrecho de Ormuz y las exigencias de Washington de que se deje un libre paso por sus aguas.

“Hemos perdido las llaves” del estrecho, fue una de las frases que se pudo leer en la red social X a modo de ironía.

La frase se enmarca en una serie de burlas hacia Trump sobre su campaña militar en Medio Oriente, y muchas veces los posteos están acompañados de fotografías satíricas y memes.

Las cargadas y memes de las embajadas de Irán contra Donald Trump

“A las 8.00 de la noche no es un buen horario para nosotros. ¿Podría cambiarlo entre la 1.00 y las 2.00 de la tarde?, o si es posible, para entre la 1.00 y las 2.00 de la madrugada. Gracias por su atención en este importante asunto”. Con esa publicación oficial de la Embajada de Irán en Zimbabue queda más que claro el mensaje irónico con el que un organismo oficial de Irán se dirige al presidente de los Estados Unidos y su ultimátum.

Memes e ironía de las embajadas de Irán contra Trump. Foto: X.

Al hacer mención al cambio de horario, hacen referencia al límite que les dio Trump para levantar el bloqueo al estrecho de Ormuz. Pasada esa hora y si el bloqueo persiste, el propio Trump anunció ataques masivos y que “desatará el infierno” en Irán.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, había dicho Trump en referencia a Irán.

Y agregó: “Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso ¿quién sabe?”, se preguntó el mandatario norteamericano. Y finalizó: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

Que Irán ironice de esta manera contra Trump habla a las claras de que están en posición de guerra y no dispuestos a ceder ante las amenazas de Occidente.

Memes e ironía de las embajadas de Irán contra Trump. Foto: X.

En otra publicación, esta misma Embajada en iraní en África replicó un mensaje del propio Trump que había escrito: “Abran el puto estrecho o vivirán en el infierno”, a lo que ellos replicaron: “Hemos perdido las llaves”.

Asimismo, la Embajada de Irán en España no se quedó atrás con las burlas y los memes y mostró una imagen de Trump en su discurso de este lunes (coincidente con el Lunes de Pascua) en donde escribieron: “El mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono”, en referencia a una persona al lado del Presidente vestida de conejo de Pascua.

Memes e ironía de las embajadas de Irán contra Trump. Foto: X.

Desde la Embajada de Irán en Turquía no se han quedado atrás con los mensajes irónicos y han dicho: “Trump le dio a Irán 48 horas, diciéndole: O llegan a un acuerdo o abren el estrecho de Ormuz. Los estadounidenses parecen haber olvidado que llevan 48 años dándonos ultimátums y han fracasado en todas las ocasiones”.