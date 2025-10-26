Elecciones Legislativas 2025: los mejores memes que arrasaron en redes sociales

Este domingo 26 de octubre las redes se inundaron con memes y comentarios que entregaron un marco gracioso a la jornada electoral.

Osvaldo Laport meme viral Foto: redes

Este domingo 26 de octubre, más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar. Se eligen 127 representantes para la Cámara de Diputados en todas las provincias y 24 aspirantes al Senado en ocho distritos.

En medio de un día que hasta el momento se desarrolla con tranquilidad y sin grandes sobresaltos, aunque con algunas perlitas, las redes sociales se inundaron con memes y comentarios referidos a la jornada electoral.

Los mejores memes de las elecciones legislativas 2025

Memes por las elecciones legislativas 2025. Foto: X.

