Elecciones Legislativas 2025: los mejores memes que arrasaron en redes sociales
Este domingo 26 de octubre las redes se inundaron con memes y comentarios que entregaron un marco gracioso a la jornada electoral.
Este domingo 26 de octubre, más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar. Se eligen 127 representantes para la Cámara de Diputados en todas las provincias y 24 aspirantes al Senado en ocho distritos.
En medio de un día que hasta el momento se desarrolla con tranquilidad y sin grandes sobresaltos, aunque con algunas perlitas, las redes sociales se inundaron con memes y comentarios referidos a la jornada electoral.