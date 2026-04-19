Los memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors:

Los memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Foto: X - Imagen generada con IA (Copilot)

El Superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors no solo se juega en la cancha: también explota en las redes sociales, donde los memes se convierten en un partido paralelo que muchas veces arranca incluso antes del pitazo inicial.

Esta vez no fue la excepción. Apenas terminó el encuentro, X (ex Twitter), Instagram y WhatsApp se llenaron de cargadas, ironías y creatividad al límite, con hinchas de ambos lados sacando chapa -o tratando de salvar el honor- a puro ingenio digital.

Así, el Superclásico reafirma que ya no se limita a los 90 minutos. En la era digital, el tercer tiempo se juega online y los memes son protagonistas indiscutidos. Porque si hay algo seguro cada vez que se cruzan River y Boca, es que el show continúa mucho después del final… y con risas garantizadas.

Los mejores memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026) Foto: X

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026) Foto: X

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026) Foto: X

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026) Foto: X

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026) Foto: X

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026) Foto: X

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026)

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026)

Memes del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors (Torneo Apertura 2026) Foto: X