Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en Santa Cruz, el pronóstico del clima nos indica que la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, y una temperatura mínima que descenderá hasta los 4.7°C. Las probabilidades de precipitación son bajas, así que no se espera lluvia durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Avanzando hacia la tarde, el cielo continuará mostrando nubosidad parcial con una temperatura que podría alcanzar los 40.5°C. Durante la noche, las condiciones del tiempo serán similares, manteniéndose una atmósfera apacible con mínimas probabilidades de cambios abruptos en el clima. Durante todo el día se espera que los vientos logren una velocidad entre 16 km/h y 25 km/h, aportando algo de frescura a la sensación térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 9 de septiembre de 2025

Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 09:40 y el atardecer está previsto para las 17:34. Esto proporcionará un hermoso panorama para disfrutar de los cambios de luz y color en el cielo.